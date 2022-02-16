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中捷文心森林公園站 站長室變身臨時哺集乳空間

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
捷運文心森林公園站長室在燈會期間規劃為臨時哺集乳空間，提供沙發椅、圓桌、尿布等，一應具全。圖／中捷提供
捷運文心森林公園站長室在燈會期間規劃為臨時哺集乳空間，提供沙發椅、圓桌、尿布等，一應具全。圖／中捷提供

中台灣元宵燈會在文心森林公園登場，不少親子同遊賞燈，因捷運文心森林公園站未設置哺集乳室，中捷即日起到2月20日燈會期間，將站長室規劃為臨時哺集乳空間，提供飲水機、桌椅、尿布等設施及用品，方便媽媽們應急。

中捷公司考量帶嬰幼兒出門的媽媽們，可能有哺集乳需求，文心森林公園站原本沒有設置哺乳室，因此在燈會期間將站長室規劃為臨時哺集乳空間。

中捷表示，站長室是獨立空間，門口掛上「哺集乳使用中，請勿進入」的告示牌可掛在門外，雖是臨時空間，內部相關設備一應俱全。

中捷指出，不少旅客詢問及使用臨時哺集乳空間，對中捷服務表示滿意。中台灣元宵燈會將持續至2月20日，除了燈會展區內設哺集乳室外，捷運文心森林公園站臨時哺集乳空間，旅客可先洽車站詢問處，再由站務人員引導前往站長室。

燈會 中捷 森林公園

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