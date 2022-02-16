彰化老花眼鏡補助再擴大 去年已有5萬多名長者申請

彰化縣人口老化，縣府去年首度補助長者驗配老花眼鏡，已有5萬3千多人配鏡，今年除針對設籍65歲以上長輩外，擴大增加55到64歲原住民為補助對象，且簡化程序，不需要向公所申請，直接到合作的眼鏡行內就可申請驗光配鏡。

彰化縣縣老年人口達21萬8000千多人，驗光師、驗光生公會長期為老人家做視力篩檢時發現，有5成以上受檢長者因視力異常需要轉診，並有一半的人根本不戴眼鏡，縣府去年開始補助長輩配戴老花眼鏡，也轉介3279名長者至眼科進一步檢查，根治眼部問題。

彰化縣府社會處指出，目前與縣府簽約眼鏡公司(行)共141間，今年只要攜帶身分證，就可直接透過合約眼鏡行申請，並驗光配鏡，符合資格的長輩，將免費配送一副物超所值又精美的老花眼鏡，配鏡包含鏡片、鏡框、眼鏡盒及售後服務。

縣府提供補助的眼鏡規格在遠視、近視800度以內，以及閃光200度以內，社會處說，從去年申請者來看大都符合這樣的範圍，極少數的個案，眼鏡行也會給予專業的建議，有時因其他疾病引發的視力問題，也轉介到眼科進一步治療。