元宵節南投燈會無人機「停飛」 縣府加碼兩場演出

南投燈會今年推出水舞、搭配無人機與煙火秀，吸引各地遊客參觀。但有民眾上網抱怨，昨晚元宵節去看南投燈會，整場煙火只有幾發，也沒有無人機表演。南投縣府今天表示，昨晚因天候因素取消無人機，將在17日加碼兩場無人機表演回饋觀眾。

有民眾在網路抱怨，昨天是元宵節特地去逛南投燈會，想要欣賞無人機、水舞和煙火共同演出，卻發現整場都沒有無人機，連煙火也只有幾發，真的很傻眼。不過，其他網友立刻回應，南投燈會舉辦幾屆，包括銅梁火龍、水舞，都相當精采。

燈會節目流程都有公布，昨天是因為天候不佳臨時取消，也感謝縣府這幾年努力，讓鄉親可以就近欣賞精彩表演，南投燈會也成為國內春節、元宵節熱門活動。

南投縣政府今天表示，將在17日加碼演兩場次無人機，分別是晚間7點「樂遊南投迎春旅」，晚間9點15分「卡娜赫拉的小動物賀新春」，19日晚間9點15場次同步加場演出其主題，且17日、19日晚間9點15分場次皆安排煙火秀，以水陸空豪華視覺享受，再次驚艷觀眾。