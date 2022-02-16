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元宵節南投燈會無人機「停飛」 縣府加碼兩場演出
南投燈會今年推出水舞、搭配無人機與煙火秀，吸引各地遊客參觀。但有民眾上網抱怨，昨晚元宵節去看南投燈會，整場煙火只有幾發，也沒有無人機表演。南投縣府今天表示，昨晚因天候因素取消無人機，將在17日加碼兩場無人機表演回饋觀眾。
有民眾在網路抱怨，昨天是元宵節特地去逛南投燈會，想要欣賞無人機、水舞和煙火共同演出，卻發現整場都沒有無人機，連煙火也只有幾發，真的很傻眼。不過，其他網友立刻回應，南投燈會舉辦幾屆，包括銅梁火龍、水舞，都相當精采。
燈會節目流程都有公布，昨天是因為天候不佳臨時取消，也感謝縣府這幾年努力，讓鄉親可以就近欣賞精彩表演，南投燈會也成為國內春節、元宵節熱門活動。
南投縣政府今天表示，將在17日加碼演兩場次無人機，分別是晚間7點「樂遊南投迎春旅」，晚間9點15分「卡娜赫拉的小動物賀新春」，19日晚間9點15場次同步加場演出其主題，且17日、19日晚間9點15分場次皆安排煙火秀，以水陸空豪華視覺享受，再次驚艷觀眾。
南投燈會將在20日閉幕，普台高中禪鼓隊、潭南國小森巴鼓隊、朱宗慶打擊樂隊也將上陣演出，民眾可趕緊把握機會，前往南投燈會賞燈、水舞、看無人機與眾多精采演出。提醒民眾配合防疫措施設有雙重實聯制、各出入口共計有五個檢疫站測量體溫、手部消毒，活動詳情請上活動官網或加入「樂旅南投」臉書粉絲團。
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