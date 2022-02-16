竹山鎮架近400支天眼監視器 與警方攜手連線強化治安

南投縣竹山鎮公所終於跟上e化腳步，一口氣完成近400支監視器，遍及鎮內17個里及重要路口，除具有車牌辨識功能外，也包括有治安需求的街道路口，竹山警分局表示，陸續建置天眼設備後，到去年底為止，在刑事案件上協助警方破案逾百件，去年12月底，也完成公所數位監視器與警政系統架接整合，讓警方隨時可以調閱，提高辦案便利及時效性。

竹山鎮公所民政課長林英傑表示，早期公所也有在鎮內各處建置過類比式監視器，這些早期監視器設置地點並未就治安需求做全盤考量，且主機放置地點大部分都是放在民宅中，除無法有效管理外，也無法確保民眾個資不被侵害。

鎮長陳東睦說，隨著e化科技進步，竹山鎮公所自4年前起，開始進行監視錄影系統整合及提升錄影品質的改善，目前除省、縣道重要路口由警政建置具有車牌辨識功能的監視器外，其餘鎮內有治安需求的街道路口，也由公所陸續來建置數位監視器來協助警方辦案，目前已建置完成近400支天眼監視器，遍及竹山、中正、中山、雲林、竹圍、桂林、延祥等17里，來協助警方偵辦刑事案件。