彰化社區志工服務積點 可換物資、參訪還能找人做家事

台灣面臨老年化，社區活動中心的各項服務成為長者生活重心，彰化縣府在社區推行「家庭補給站-萬工皆可換」方案，讓弱勢志工的服務能累積點數兌換物資，縣府點需求，今年將讓志工服務產生的點數也能兌換到宅的家事服務，盼能補足目前長照的不足，社區建議擴大宣傳，讓有需求者獲得資源。

和美鐵山社區的60多歲李姓婦人獨自照顧多名兒孫，時間零碎無法外出工作，社區請她幫準備共餐、打掃環境，累積點數可到縣府成立的家庭福利服務中心幸福小舖兌換生活物資。

社區理事長曾薇娟說，李奶奶雖然生活辛苦，還是願意為社區盡一份心力，她付出的時間能換得生活物資，且加入和美家庭服務中心計畫，過年還獲得現金福袋，對她來說不無小補。

彰化縣政府在成立8區家庭福利服務中心時皆設置「幸福小舖-實物銀行」，滿足弱勢民眾緊急物資需求，但推展過程中發現部分弱勢民眾不願接受協助，少部分則是過度的索取，加上社區普遍人力匱乏，於是設計「時間銀行」方式讓弱勢家戶付出時間換取物資。

社區志工時間銀行方案今年第三年，參與單位達196個，成員數計317人，累計服務時數共9892小時，社會處以基本時薪換算創造出近236萬元產值，超過所投入的經費。

社會處副處長陳素貞表示，有的社區也會將所有志工服務點數累積起來，年度來向縣府兌換教育訓練與參訪的經費，有助於整個社區動起來，但計畫推動的這兩年受疫情影響，活動、服務減少下，部分社區累積點數較難達標準；考量到社區長者多，他們願意走出來做服務，也同樣有被服務需求，今年將推推動點數兌換「家事服務」，讓服務者也能被服務。