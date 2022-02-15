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花季晚了 彰化二水鄉花旗木自行車道施工不撞期

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二水鄉倡和村長鄭慶松，爭取局部花旗木自行車道先完工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二水鄉倡和村長鄭慶松，爭取局部花旗木自行車道先完工。記者簡慧珍／攝影

去年2月下旬，彰化縣二水鄉源泉自行車道東側花旗木盛放如春櫻，今年自行車道施工並將加建圍籬，許多遊客擔心施工與花季撞期，可能大煞風景；二水鄉倡和村長鄭慶松今天表示，今年花期似乎晚了，施工單位承諾3月15日前完成施做4/5車道，應該不會影響賞花。

源泉自行步道的工程名稱為「二水自行車道路線及休憩節點改善工程」，將改善643公尺步道。參山國家公園管理處今天指出，二水自行車道是台灣自行車經典路線，也是「卦山三鐵」多元自行車路線之一，參山處斥資1412萬元，將在自行車道沿線的文化村、水心之初、大園巷平交道旁新設置3處休憩節點、1處景觀意象設施及改善花旗木自行車道，全部工程預定今年5月3日峻工，希望提升更優質的騎乘環境。

相關工程去年（2021）12月12日動工，包商刨除花旗木自行車道，也在自行車道和二水集集線鐵道之間挖出深溝，關心今年花旗木花況的遊客和單車客紛紛探詢，自行車步道來得及2月底前完工嗎？在地民眾也關心施工是否影響賞花的觀光旅遊商機。

倡和村長鄭慶松說，原工程施做花旗木自行車道、步道與二水集集線鐵道之間的圍籬和人行道擋土牆，台鐵要求加做基樁設施以穩固擋土牆，保護鐵道安全，包商答應並加緊趕工，經過爭取和協調，隆興橋到二水源泉派出所這一段3月15日前完工，讓民眾可以騎車或走在車道，拍下人、花、集集小火車同框的美照。

鄭慶松也說，花旗木最近兩年爆紅，曾發生遊客賞花拍照入神，沒注意小火車駛近，有一名遊客及時拔腿就跑，另一名不知所措跌坐地上，幸好小火車司機拉警笛、剎車放慢速度，兩名遊客僅輕微擦傷，因此鐵道與步道之間要興建圍籬，他要求不得高於1.2公尺，避免遊客拍照畫面被切割不好看。

鄭慶松推動倡和村二水集集線花旗木花季觀光，得到地方人士支持和贊助，在舊員集路的路邊、八堡圳公園和飲水公園、源泉派出所旁先後新植100多株花旗木，估計最慢後年（2024）這些樹木和現有樹木都開花時，數以百計花旗木形成花海，遊客沿著八堡圳、二水集集線散步可賞花4至5小時，比現在多一倍時間。

自行車 花旗木 彰化

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