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影／台中國光里提花燈踩街祈福 700盞花燈點亮街頭

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市國光里20年來舉辦元宵節提花燈踩街。記者陳秋雲/攝影
台中市國光里20年來舉辦元宵節提花燈踩街。記者陳秋雲/攝影

台中市南區國光里辦公處20年多年來，每逢元宵節晚間舉辦「提燈籠巡里祈福」活動，今晚氣溫驟降，不少里民參加踩街，為地方祈福，期盼疫情退散，地方平安。

國光里「提燈籠巡里祈福」活動，今年因疫情縮小規模，晚間7點在南區正義街國光里活動中心前集合出發，由國光里長陳雅惠引導民眾，沿仁和路、國光路、建成路、台中路、興大路踩街，市議員邱素貞也全程參與。

陳雅惠表示，元宵節除了「賞花燈」，最重要的還有「吃湯圓」，祈求家家戶戶都能團圓無缺，不過，因中央流行疫情指揮中心宣布，自2月8日至2月28日維持第二級疫情警戒標準，因此今年取消「吃湯圓」活動，依照防疫指引，參加民眾都掃實聯制QR code、量額溫、噴酒精，以及全程佩戴口罩，並拉長活動隊伍，保持社交距離。

國光里志工協助組裝「波波虎」小提燈，完成700個，免費發送，小提燈點亮街頭，為春節畫下句點。

疫情 元宵節 湯圓

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