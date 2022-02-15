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福壽山千櫻園現花鳥彩繪廁所 色彩濃郁與櫻花爭豔吸睛

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
彩繪花鳥的貨櫃屋廁所，色彩濃郁與櫻花爭豔，相當吸引民眾目光。圖／參山處提供
彩繪花鳥的貨櫃屋廁所，色彩濃郁與櫻花爭豔，相當吸引民眾目光。圖／參山處提供

台中市梨山櫻花陸續開放，福壽山農場千櫻園花況目前約3至4成，農場櫻花季也自今天開始至4月6日；民眾也在在櫻花林木間發現，有座彩繪花鳥的貨櫃屋廁所，色彩濃郁與櫻花爭豔，相當吸睛。

福壽山農場近日新增一座彩繪花鳥的貨櫃屋廁所，是由這是交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請泰雅族女性藝術家林春節，以梨山特色希立克鳥和櫻花海為主題繪製，色彩濃郁與櫻花爭豔。

參山處長曹忠猷說，梨山賞櫻花從2月中旬進入盛開期，為提供遊客賞花更方便，參山處梨山站於千櫻園門口興建環保公廁，請在地藝術家林春節彩繪，主題希立克鳥是部落占卜鳥，希望透過彩繪傳承原民的文化和藝術，增添賞櫻的知性與美感。

梨山櫻花陸續盛開，吸引大批遊客上山賞櫻，千櫻園彩繪公廁被漆上粉桃、芋紫、濃綠、深藍色等油漆，一片美麗的櫻花海上棲息著希利克鳥，尾端還拉出一條象徵「主靈之眼」的菱形紋黑白帶，象徵泰雅神明的庇佑。這是參山處繼去年梨山遊客中心「泰雅精靈」彩繪廁所後，再推出一項新的彩繪創作，讓人耳目一新。

林春節表示，希利克鳥是泰雅族神鳥，它的眼睛有一圈明顯的白色眼線，「希利克」就是「繡眼畫眉」之意，過往泰雅勇士出門狩獵時，都會先聽希利克鳥的叫聲，經驗豐富的勇士會從有長有短的聲音中，判別「吉」、「凶」，來決定是否出門，因此又稱為占卜鳥。

陳春節的族名為「浪」，是首位在中正紀堂舉辦畫展的女性藝術家，作品曾在澳門國父紀念館、高雄美術館展出，也曾經為台中燈會設計「月泰美」，她將出生地美好的記憶，透過畫筆一筆一筆繪出來，希望部落歷史文化得以綿延、傳承。

梨山賞櫻花從2月中旬進入盛開期，福壽山農場櫻花季也自今天開始至4月6日。圖／參山處提供
梨山賞櫻花從2月中旬進入盛開期，福壽山農場櫻花季也自今天開始至4月6日。圖／參山處提供

櫻花季 梨山 台中市

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