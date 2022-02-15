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大甲媽遶境 擲筊請示媽祖決定4月8日晚上起駕

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
鎮瀾宮董事長顏清標等人今晚擲筊請示媽祖，決定今年大甲媽遶境時間。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標等人今晚擲筊請示媽祖，決定今年大甲媽遶境時間。記者游振昇／攝影

大甲鎮瀾宮今晚舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事向媽祖擲筊請示，決定今年大甲媽遶境時間和日期，擲筊結果是，是今年4月8日晚上11點起駕。

鎮瀾宮今天下午先辦壬寅年上元佳節起斗點燈、安太歲祈安典禮，恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽，晚上6點安排壬寅年遶境進香日期「筊筶典禮」，再做遶境進香「貼香榜」，頭香台灣財神廟溪州武元宮大甲媽祖遶境委員會、貳香台北聖鳳宮大甲媽祖聯誼會、 參香桃園鎮德宮管理委員會、贊香豐原鎮清宮慈聖天上聖母會、台中朝聖宮台中天上聖母會、中壢朝明宮天上聖母會。

鎮瀾宮表示，大甲媽九天八夜徒步遶境進香活動，是每年農曆三月萬眾矚目的一大盛事，每年吸引國內、外上百萬的媽祖信徒熱情參與，近兩年全球都受到新冠肺炎疫情的影響，雖然讓活動的舉辦充滿不確定性，也開始讓大家能夠反思「正常」生活的可貴之處。

今年大甲鎮瀾宮依然按照傳統，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事，今天舉行媽祖賜福元神燈點燈典禮，晚上6點，以簡單隆重的筊筶典禮，擲筊請示媽祖定下2022年歲次壬寅年的遶境進香的起駕日期及時間。

鎮瀾宮董事長顏清標等人今晚擲筊請示媽祖，決定今年大甲媽遶境時間。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標等人今晚擲筊請示媽祖，決定今年大甲媽遶境時間。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標等人今晚擲筊請示媽祖，決定今年大甲媽遶境時間。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮董事長顏清標等人今晚擲筊請示媽祖，決定今年大甲媽遶境時間。記者游振昇／攝影

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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