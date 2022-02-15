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「東豐快速道路」停工三年多 中市府投百億拚今年復工

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
盧秀燕表示，停了快四年的東豐快快速道路，也將重新視察，從環評做起，斥資130億元，預計今年上半年開工。記者劉柏均／攝影
盧秀燕表示，停了快四年的東豐快快速道路，也將重新視察，從環評做起，斥資130億元，預計今年上半年開工。記者劉柏均／攝影

台中市政會議今移至東勢區公所舉辦，市長盧秀燕表示，市府這3年在東勢投入約25億元執行學校、橋梁、道路、公園等大大小小工程約261案，且停工許久的「東豐快速道路」也即將重啟計畫，斥資130億，預計今年上半年開工。

盧秀燕表示，市府在東勢投入各項交通建設，例如東勢民眾搭公車到台中各地最多只要10元的雙十公車；小黃公車開到山城，讓民眾免費搭乘；而停了快四年的東豐快快速道路，也將重新視察，從環評做起，斥資130億元，預計今年上半年開工，是台中這3年來交通建設最重要的道路之一。

盧也重視客家文化，新丁粄節是客庄年度最重要的活動，因此將行動市政會議，移至東勢區公所舉辦，會後帶著各局處首長一同參與；會議中，更盤點出盧過去3年多的的執政內容，包含預計今年重新動工的東豐快速道路、將投入逾2萬元興建，東勢第2座納骨塔，都是由地方議員及里長努力爭取而來。

客委會主委江俊龍在會中指出，市府持續活化東勢舊有空間，中央及地方協力投入3,864萬元執行「東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫」，並向中央爭取補助，建造台中客家文化中心；「禾埕專案」亦斥資2,668萬元，為東勢中山國小打造多功能的客庄風雨球場；「大茅埔聚落整體環境營造提升計畫」整合慶東里傳統文化及地景，斥資7,600萬元，形成山城文化旅遊亮點。

此外，結合中央及市府投入6,053萬元，改造傳統空間成台中客家故事館，呈現客家文化多元樣貌；市府也斥資6,654萬元，將原東勢高工舊址打造台中客家樂活園區，以樂活運動館及樂活學習館提供山城居民個活樂的生活空間。

東勢區長翁培真則以「富市台中 樂活東勢」為題，說明市府近年在東勢的各項建設，包含水土保持復建工程，投入1億2,600萬元、「東勢街區整體環境營造提升一、二期工程計畫」投入5,700萬元、道路開闢工程投入5,520萬元、路平專案7,406萬元、水溝排水改善及清淤工程投入2,500萬元、慶福里軟及埤坑天梯步道整建及停車空間改善工程，共投入1,900萬元，及增修路燈932萬元，共同建造樂活東勢生活區域。

研考會主委吳皇昇以「台中市市政推動暨東勢區建議案執行成果」為題報告。吳表示，地方關心的東勢第2座納骨塔，已規劃「東勢區第一公墓新建納骨塔興辦事業計畫」，編列預算2億4791萬元，預計今年底動工，113年底完工，計可提供約3萬個櫃位；此外，市府努力儘早完成東豐快速道路1至3標，並於去年4月19日環評程序終結後，同步啟動設計、都市計畫變更及用地取得作業，預計今年恢復施工。

客委會主委江俊龍指出，市府持續活化東勢舊有空間，包含「客家文化園區」及「台中客家樂活園區」等建設。記者劉柏均／攝影
客委會主委江俊龍指出，市府持續活化東勢舊有空間，包含「客家文化園區」及「台中客家樂活園區」等建設。記者劉柏均／攝影
盧秀燕今天將行動市政會議移至東勢區公所舉辦，會後帶著各局處首長一同參與「東勢新丁粄節」。記者劉柏均／攝影
盧秀燕今天將行動市政會議移至東勢區公所舉辦，會後帶著各局處首長一同參與「東勢新丁粄節」。記者劉柏均／攝影

公車 台中市 盧秀燕

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