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東勢新丁粄節日夜都熱鬧 百斤「丁粄」「桃粄」同亮相

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
盧秀燕率各單位首長，一同切下重達120斤的「丁粄」與「桃粄」。記者劉柏均／攝影
盧秀燕率各單位首長，一同切下重達120斤的「丁粄」與「桃粄」。記者劉柏均／攝影

台中東勢新丁粄節於今天上午正式開幕，今年除了有120斤傳統「新丁粄龜粄」外，更展示了「桃粄」，呈現性別平等；另有6百多人報名參加求文昌及求子儀式，傳統鬪粄、踩街靚客行、擲炮城、新丁綻放之夜晚會等精彩節目。

東勢是台中主要的客家聚落，而新丁粄節更是流傳百年的民俗活動。據傳，過往客家人為了求得子女，便會製作「米粄」向土地公、土地婆祈求庇佑，當如願為家族添「新丁」時，便會依許還願，製作更大的「米粄」與庄民分享，成了地方互助分享的活動，之後更形成了「鬪粄」傳統活動，流傳至今。

台中市長盧秀燕提到，今日新丁粄節是客庄年度最重要的活動，因此特別率市府團隊到東勢召開行動市政會議，展現對客家文化的重視；盧更提到，新丁粄節過往為了慶祝家中添子添孫，市府為了鼓勵年輕人願生敢養，自今年元旦起，生育津貼自1胎1萬，提升至1胎2萬，打造台中成願生樂養的幸福城市。

中市客委會主委江俊龍表示，今年新丁粄節，除了有120斤的傳統「新丁粄龜粄」外，更有代表女性的「桃粄」，呈現性別平等；今年更結合東勢石城國小特教班，於東勢公學校宿舍義賣新丁粄節限量文創商品及仿古木提盒，營收金額將全數捐贈；

中市客委會提到，今年為呈現多元文化，更邀請東南亞新住民朋友，舉辦「異國異地新丁文化展」，用在地新丁文化精神，展現異國新丁文化風情；現場更有6百多名民眾報名，參加求文昌、求子儀式，現場熱鬧精彩。

新丁粄節過往為家族中「添新丁」演變而來，今年除了120斤的「丁粄」，更有代表女性的「桃粄」，呈現性別平等。記者劉柏均／攝影
新丁粄節過往為家族中「添新丁」演變而來，今年除了120斤的「丁粄」，更有代表女性的「桃粄」，呈現性別平等。記者劉柏均／攝影
今天為「正月半」，台中市長盧秀燕率各局處首長，參與東勢「新丁粄節」，現場熱鬧非凡。記者劉柏均／攝影
今天為「正月半」，台中市長盧秀燕率各局處首長，參與東勢「新丁粄節」，現場熱鬧非凡。記者劉柏均／攝影
切開120斤大粄後，盧秀燕親手分送小粄給現場民眾，分享喜氣。記者劉柏均／攝影
切開120斤大粄後，盧秀燕親手分送小粄給現場民眾，分享喜氣。記者劉柏均／攝影
台中東勢新丁粄節於今天上午9時正式開始，活動一路到晚間9點，為東勢客家族群最重要慶典。記者劉柏均／攝影
台中東勢新丁粄節於今天上午9時正式開始，活動一路到晚間9點，為東勢客家族群最重要慶典。記者劉柏均／攝影

新丁粄 台中市

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