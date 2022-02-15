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東勢新丁粄節日夜都熱鬧 百斤「丁粄」「桃粄」同亮相
台中東勢新丁粄節於今天上午正式開幕，今年除了有120斤傳統「新丁粄龜粄」外，更展示了「桃粄」，呈現性別平等；另有6百多人報名參加求文昌及求子儀式，傳統鬪粄、踩街靚客行、擲炮城、新丁綻放之夜晚會等精彩節目。
東勢是台中主要的客家聚落，而新丁粄節更是流傳百年的民俗活動。據傳，過往客家人為了求得子女，便會製作「米粄」向土地公、土地婆祈求庇佑，當如願為家族添「新丁」時，便會依許還願，製作更大的「米粄」與庄民分享，成了地方互助分享的活動，之後更形成了「鬪粄」傳統活動，流傳至今。
台中市長盧秀燕提到，今日新丁粄節是客庄年度最重要的活動，因此特別率市府團隊到東勢召開行動市政會議，展現對客家文化的重視；盧更提到，新丁粄節過往為了慶祝家中添子添孫，市府為了鼓勵年輕人願生敢養，自今年元旦起，生育津貼自1胎1萬，提升至1胎2萬，打造台中成願生樂養的幸福城市。
中市客委會主委江俊龍表示，今年新丁粄節，除了有120斤的傳統「新丁粄龜粄」外，更有代表女性的「桃粄」，呈現性別平等；今年更結合東勢石城國小特教班，於東勢公學校宿舍義賣新丁粄節限量文創商品及仿古木提盒，營收金額將全數捐贈；
中市客委會提到，今年為呈現多元文化，更邀請東南亞新住民朋友，舉辦「異國異地新丁文化展」，用在地新丁文化精神，展現異國新丁文化風情；現場更有6百多名民眾報名，參加求文昌、求子儀式，現場熱鬧精彩。
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