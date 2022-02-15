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盧秀燕固守市長席從山城起跑？中市府公布十大市政工作

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕本週將市政會議移至東勢區公所舉辦，並報告市府推動的10大施政重點。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕本週將市政會議移至東勢區公所舉辦，並報告市府推動的10大施政重點。記者劉柏均／攝影

隨著年底選戰時間逐步接近，台中市盧秀燕今天固守山城，台中市政府今天將市政會議改到東勢區公所召開，研考會更列出盧上任來，包含防疫、交通、長者關懷、空氣品質改善、公托倍增、清涼安心學習計畫、地價稅調降、路平專案、台中美樂地及經濟指標全國第一等，共10項市政成果報告。

台中市長盧秀燕本週將市政會議移至東勢區公所舉辦，時逢農曆正月十五，東勢正舉辦「新丁粄節」，會後再與各部會首長到新丁粄會場開幕活動。市府研考會也列出盧就任來，市府推動的10大施政重點。

研考會主委吳皇昇以10大主題，報告盧秀燕就任3年多來的市政推動。包含：一、率先六都設立前進指揮所，第一時間有效阻斷疫情，廣設快打站等疫苗施政，達到65歲以上市民長輩第三劑28.17%的覆蓋率；二、台中雙十公車，搭再遠也僅收10元；iBike增設1千站，且逐步升級UBike2.0；小黃公車提供偏鄉14區共15條路線；全長9.6公里的東豐快速道路，環評重啟，目前土地徵收，計今年上半年復工。

三、簽署氣候緊急宣言，並發表2021年台中市自願檢視報告，改善空氣品質；四、對長者關懷，2021年完成450個社區關懷據點、230個加值辦理巷弄長照站；敬老愛心卡的計程車扣抵金從50元提高至85元；改造東勢高工成台中客家樂活園區，打造山城全齡樂活場域。

五、公托公幼倍增，自2018年5處公托，截至去年已完成18處；公幼也已完成162班公幼，今年預計增36班；加碼生育補助，從1萬元提升至2萬；六、打造「中市五星級學習環境」，落實「班班有冷氣」政策，目前已完成20,581台冷氣裝設。

七、調降地價稅、一般用地平均降21%、自用住宅用地調降約17%，全台中約有85萬戶受惠；八、路平專案、自盧上任至今年2月12日止，燙平逾1400條道路，改善逾465公里。

九、打造台中美樂地，推動共融公園及陽光公廁。自108年至去年，共融公園共改善162座，完成56座陽光公廁；十、富市台中新好生活，商業登記家數成長、商業登記實收資本額成長數、等8項經濟項目，失業率六都最低；另提去年台中購物節帶來百億商機，計畫今年也將籌辦。

研考會也整理出盧秀燕任內，在東勢區施造的建設，包含推廣浪漫台三線、工宿舍群串聯至客家文化園區等地方民代提案建設；盧秀燕表示，這是里長、議員等政績，市府與議員及里長就是夥伴關係。

民進黨籍市議員周永鴻則表示，盧秀燕競選期間承諾的空氣換新、土地正義上任至今都還沒有兌現，市民都看在眼裡。希望盧市府把握時間多加努力，才能讓市民有感。

盧秀燕 台中市

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