大甲媽今年遶境時間 鎮瀾宮今晚擲筊請示媽祖後公布

大甲鎮瀾宮今晚舉行筊筶典禮，將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事向媽祖擲筊請示，決定今年大甲媽遶境時間和日期，許多信徒已在猜測，今年遶境時間可能仍在4月。

鎮瀾宮今天下午先辦壬寅年上元佳節起斗點燈、安太歲祈安典禮，恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽，晚上6點安排壬寅年遶境進香日期「筊筶典禮」，再做遶境進香「貼香榜」，頭香台灣財神廟溪州武元宮大甲媽祖遶境委員會、貳香台北聖鳳宮大甲媽祖聯誼會、 參香桃園鎮德宮管理委員會、贊香豐原鎮清宮慈聖天上聖母會、台中朝聖宮台中天上聖母會、中壢朝明宮天上聖母會。

鎮瀾宮表示，大甲媽九天八夜徒步遶境進香活動，是每年農曆三月萬眾矚目的一大盛事，每年吸引國內、外上百萬的媽祖信徒熱情參與，近兩年全球都受到新冠肺炎疫情的影響，雖然讓活動的舉辦充滿不確定性，也開始讓大家能夠反思「正常」生活的可貴之處。

今年大甲鎮瀾宮依然按照傳統，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事，今天舉行媽祖賜福元神燈點燈典禮，晚上6點，以簡單隆重的筊筶典禮，擲筊請示媽祖定下2022年歲次壬寅年的遶境進香的起駕日期及時間。

廟方表示，相關遶境活動會延續前兩年執行的防疫規劃，要求所屬工作人員要名單造冊、每天消毒車輛、量測體溫，全程配戴口罩，為了保持社交距離宣導「不鑽轎底」等等。

遶境期間在粉絲團上都有直播，不用親臨現場，一樣可以透過畫面感受到氛圍，也請沿途提供點心和餐食的單位，用餐盒分裝或是分袋裝的方式，讓大家取走後享用，才能分散用餐地點，避免聚集；廟方呼籲所有的媽祖信徒都能共同遵守並配合政府政策，讓活動圓滿順利。

近幾年的大甲鎮瀾宮遶境進香活動，相關主題從「薪傳」、「媽祖跟隨者」、「付出」、「[人情味」、「承諾」到今年的「同心」，要表達在疫情的影響下，造成活動辦理的困難性，所有媽祖的信徒還是秉持著心中對媽祖崇敬和信仰，在各自的角色和崗位上努力，「同心」為媽祖完成遶境這件事。也同時以媽祖為中心思想，讓「善」以「同心圓」的方式向四面八方傳達，讓更多人可以感受到媽祖的慈悲庇佑。

鎮瀾宮表示，會時刻留意疫情指揮中心及內政部的公告和政策，所有相關活動都會隨時進行滾動性的調整，一切遵循中央和主管機關的建議和指示。也請大家在參與活動前，務必再次確認是否有變動、取消或延期的公告。