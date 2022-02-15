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梧棲區長及公所員工午休組燈籠 今當小朋友驚喜禮物

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區長溫國宏昨天率公所同事利用午休時間組合小提燈，今天送給小朋友。圖／梧棲區公所提供
台中市梧棲區長溫國宏昨天率公所同事利用午休時間組合小提燈，今天送給小朋友。圖／梧棲區公所提供

台中市長盧秀燕要送小提燈給梧棲區部分學校附設幼兒園的小朋友，梧棲區長溫國宏昨天中午和同事們利用午休時間組合小提燈，今天送給小朋友們當驚喜禮物，小朋友看到都喊著「我也要」。

梧棲區長溫國宏今天代表市長盧秀燕親送小燈籠到梧棲國小、永寧國小及中港國小等3所學校附幼的小朋友，學校校長、主任和老師們都感謝市長的貼心。

學校事先沒告訴小朋友要送波波虎小提燈，區長以「神秘嘉賓」身分出現時，小朋友沒有太大反應，但看到區長拿出可愛的燈籠，每位小朋友都驚喜萬分，開心的直呼：「區長好！區長好！好可愛哦，我也要」。小朋友拿到燈籠，今晚就可以提著逛。

溫國宏向小朋友說，拿到做完的波波虎要開心，因為這是公所的大哥哥大姊姊昨天中午沒休息，趕工製作的，如果拿到的是未完成的，要更開心，表示小朋友的能力很棒，有能力自己完成，如果真的沒辦法組合，也可以和家裡的父母或阿公阿嬤、哥哥姊姊一起共同完成，動動腦可以增進親子的互動情感，也會有成就感。

台中市梧棲區長溫國宏昨天率公所同事利用午休時間組合小提燈，今天送給小朋友。圖／梧棲區公所提供
台中市梧棲區長溫國宏昨天率公所同事利用午休時間組合小提燈，今天送給小朋友。圖／梧棲區公所提供

梧棲 盧秀燕 幼兒園

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