台中3成學生指派交通導護 教局重申應取消

根據全國教師工會總聯合會（全教總）調查發現，台中市有3成國高中由學生組糾察隊交通導護工作，議員周永鴻認為，要降低校園周邊交通事故風險，市府應盤點各級學校周邊動線與號誌，提出改善計畫與期程，過渡期間協調交警和義交支援。

教育局指出，為健全校園周邊通學環境，學校可評估提送家長接送區、道路週邊改善計畫至教育局，交通局審核後再邀請相關單位、當地里長等會勘改善。

周永鴻表示，前市長林佳龍任內提出「台中市維護國民中小學學生上下學安全實施要點」不再將學生列入導護志工人選，但目前台中市還有3成國高中有學生當導護的情形，教育局應督促學校落實政策。

周永鴻也常接到民眾反映接送學生時遇到塞車及擦撞事故，造成極大不便，即使學校有安排導護及設置告示還是無法改善。其實上下學校園周邊的安全更核心的問題不在誰來導護，而是大部分學校周邊交通原本就因為先天規劃不良而提升事故發生機會。