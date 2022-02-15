東勢新丁粄節 120斤巨大桃粄新丁粄吸睛

2022台中市東勢區新丁粄節今天在東勢客家文化園區登場，展示120斤巨大新丁粄、桃粄，市長盧秀燕和其他來賓切開超大桃粄，挖出許多小新丁粄分送給現場民眾，象徵百子千孫。

新丁粄節為一年一度客家庄重要活動，今天在東勢客家文化園區登場，現場展示120斤的新丁粄、桃粄，呈現性別平等，還有求文昌、求子儀式，吸引600人報名參加，另有鬪粄、踩街靚客行、擲炮城、晚會新丁綻放之夜等多項精彩節目。

盧秀燕、立委江啟臣和現場來賓一同切開巨大桃粄，挖出裡面內餡為許多的小新丁粄，眾人驚呼，為活動帶來高潮。為鼓勵年輕人願生敢養，盧秀燕致詞時表示，台中市生育津貼自今年起由一胎新台幣1萬元，提升為一胎2萬元，打造台中成為幸福城市。

「新丁粄節」源於早期農業社會流傳百年的民俗活動，家族以「米粄」供品祈求伯公伯婆庇佑多子多孫，並以更多「米粄」還願，求得新丁而向神明還願的「米粄」供品即稱為「新丁粄」。隨著兩性平權發展，家生壯丁就做「龜粄」，生女兒就做「桃粄」，分送給親友分享喜氣。