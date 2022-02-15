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彰化喬友大樓拆除跨一大步 設計規劃資格標順利開標

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
浴火後的彰化喬友大樓，縣府決定強制拆除，其中的規劃設計監造今天開資格標，有一家投標取得投標資格，訂21日評選，如評選通過，即可再發包拆除。本報資料照片
浴火後的彰化喬友大樓，縣府決定強制拆除，其中的規劃設計監造今天開資格標，有一家投標取得投標資格，訂21日評選，如評選通過，即可再發包拆除。本報資料照片

去年6月30日大火釀4死22傷的彰化市喬友大樓，經判定為危樓，縣府決定強制拆除，委託廠商辦理規劃設計監造今天開資格標，有一家投標取得投標資格，訂21日評選，如評選通過，即可再發包拆除，將以挖土機等傳統方式拆除，預定年底前可以完成拆除。

喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，1993年完成，是一棟綜合商業大樓，連同6月30日大火，共已浴火四度，經縣府委託彰化縣建築師公會進行結構安全鑑定，判定為危樓，縣府要求喬友大樓有權人必須在1個月內，即今年元月底前自行拆除，但所有權人因籌不出錢，逾期未執行，由縣府強制拆除。

喬友大樓拆除工程共分為兩標，其中的190萬元規劃設計監造資格標，今天開標，雖然只有一家投標仍依規定仍取得資格，建設處代理處長湯國榮說，業者取得投標資格後，本月21日由縣府開評選會，針對業者的執行能力、經驗、做法等事項審查，如獲得通過，即可優先取得議價，經評選在底價以下，即可簽約決標。

湯國榮說，業者得標後，再辦理規劃設計，針對施工方式、機具使用及公安防範方式等，進行審查，完成後，即可編列預算，辦理實際的拆除工程招標。

至於眾所關切的拆除方式，湯國榮說，國內並無爆破技術與案例，加上周遭建物密集以及爆破預算不見得比較便宜等因素，因此仍會採取挖土機等傳統方式拆除，國內大型拆除工程像高雄城中城也都採取此一方式，估計在決標後，在年底前，可完成拆除。

在縣府拆除經費方面，彰化縣政府在本年度度總預算案中，破天荒在「建管行政違章建築處理業務費」編列2500萬元，並獲縣議會審議通過，即是針對拆除喬友大樓使用埋下的「伏筆」，在扣除了190萬資格標後，還有約2300萬元可以使用。在拆除後，再向所有權索討拆除費用。

浴火後的彰化喬友大樓，縣府決定強制拆除，其中的規劃設計監造今天開資格標，有一家投標取得投標資格，訂21日評選，如評選通過，即可再發包拆除。本報資料照片
浴火後的彰化喬友大樓，縣府決定強制拆除，其中的規劃設計監造今天開資格標，有一家投標取得投標資格，訂21日評選，如評選通過，即可再發包拆除。本報資料照片
浴火後的彰化喬友大樓，縣府決定強制拆除，其中的規劃設計監造今天開資格標，有一家投標取得投標資格，訂21日評選，如評選通過，即可再發包拆除。本報資料照片
浴火後的彰化喬友大樓，縣府決定強制拆除，其中的規劃設計監造今天開資格標，有一家投標取得投標資格，訂21日評選，如評選通過，即可再發包拆除。本報資料照片

喬友大樓

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