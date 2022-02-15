還沒開工就賠30萬元 北斗今慶東光活動中心落成

今天元宵節，彰化縣北斗鎮公所上午舉行東光社區活動中心落成揭牌典禮，啟用後一樓開辦C級照巷弄長照站，二、三樓當作研習教室和會議室。副縣長洪榮章表示，彰化縣每百人就有17名65歲以上長者，高齡人口占總人口數的比率高於全國平均值，縣政府致力推廣C級長照站，北斗鎮15里有13個社區、7個關懷據點，提供高齡長者保健和樂齡學習的場所。

祥獅獻瑞，鑼鼓喧天，副縣長洪榮章、北斗鎮長李玄在、鎮代會主席劉國卿、東光里長兼社區理事長呂學銘等地方首長和民意代表，今天為東光社區活動中心揭牌。鎮長李玄在說，東光社區發展協會2017年3月成立，當時鎮長楊麗香和當地居民合力努力，以55萬8千元向國產署購買土地，鎮代會通過鎮公所編列1500萬元，去年（2021）5月31日動土興建東光社區活動中心。

李玄在表示，這兩年原物料價格波動，東光社區活動中心還沒動工，包商就賠快30萬元，鎮公所和鎮代會很感謝包商和建築師秉持誠信原則按照得標價格施工，基地面積147平方公尺，建物總樓地板面積249平方公尺，除了C級長照站、二樓、三樓作為舉辦集會與研習課程，還有升降梯、廚房和冷氣，功能完善。

「開工動土是我來，揭牌啟用也是我來的，鎮公所行政真的很有效率。」副縣長洪榮章說，台灣人口老化，彰化縣年滿65歲長者超過22萬，平均每百人就有17名65歲以上長者，縣政府致力打造高齡友善環境，全縣589村里，設置302個關懷據點，有271個地點供餐，提高社區照護長者生活的品質；北斗鎮東光社區活動中心成立後，長者到這裡上課、健身，和同伴說說笑笑，有益身心健康。

今天落成啟用的東光社區活動中心，本來要興建廟宇，國產署不同意，因東光里沒活動中心，租用北斗鎮第一國宅一樓辦理C級長照站，經北斗鎮公所和地方居民協調，爭取獲得國產署售地。今天東光里民以辦喜事心情慶祝社區活動中心落成，晚上鎮公所將在同一地點舉辦元宵節晚會，有歌舞表演、摸彩，精彩可期。