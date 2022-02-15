快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還沒開工就賠30萬元 北斗今慶東光活動中心落成

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮東光社區活動中心今天熱鬧啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮東光社區活動中心今天熱鬧啟用。記者簡慧珍／攝影

今天元宵節，彰化縣北斗鎮公所上午舉行東光社區活動中心落成揭牌典禮，啟用後一樓開辦C級照巷弄長照站，二、三樓當作研習教室和會議室。副縣長洪榮章表示，彰化縣每百人就有17名65歲以上長者，高齡人口占總人口數的比率高於全國平均值，縣政府致力推廣C級長照站，北斗鎮15里有13個社區、7個關懷據點，提供高齡長者保健和樂齡學習的場所。

祥獅獻瑞，鑼鼓喧天，副縣長洪榮章、北斗鎮長李玄在、鎮代會主席劉國卿、東光里長兼社區理事長呂學銘等地方首長和民意代表，今天為東光社區活動中心揭牌。鎮長李玄在說，東光社區發展協會2017年3月成立，當時鎮長楊麗香和當地居民合力努力，以55萬8千元向國產署購買土地，鎮代會通過鎮公所編列1500萬元，去年（2021）5月31日動土興建東光社區活動中心。

李玄在表示，這兩年原物料價格波動，東光社區活動中心還沒動工，包商就賠快30萬元，鎮公所和鎮代會很感謝包商和建築師秉持誠信原則按照得標價格施工，基地面積147平方公尺，建物總樓地板面積249平方公尺，除了C級長照站、二樓、三樓作為舉辦集會與研習課程，還有升降梯、廚房和冷氣，功能完善。

「開工動土是我來，揭牌啟用也是我來的，鎮公所行政真的很有效率。」副縣長洪榮章說，台灣人口老化，彰化縣年滿65歲長者超過22萬，平均每百人就有17名65歲以上長者，縣政府致力打造高齡友善環境，全縣589村里，設置302個關懷據點，有271個地點供餐，提高社區照護長者生活的品質；北斗鎮東光社區活動中心成立後，長者到這裡上課、健身，和同伴說說笑笑，有益身心健康。

今天落成啟用的東光社區活動中心，本來要興建廟宇，國產署不同意，因東光里沒活動中心，租用北斗鎮第一國宅一樓辦理C級長照站，經北斗鎮公所和地方居民協調，爭取獲得國產署售地。今天東光里民以辦喜事心情慶祝社區活動中心落成，晚上鎮公所將在同一地點舉辦元宵節晚會，有歌舞表演、摸彩，精彩可期。

長照 國產署

延伸閱讀

阻斷傳染鏈 竹縣新埔文山社區15日設PCR篩檢站

苗縣啟動竹南社區PCR篩檢站 籲足跡重疊者採檢

桃園連2天＋0 衛生局長：主要傳播鏈已逐漸收斂

桃園市無新增本土確診 社區採檢站仍持續開設

相關新聞

大甲媽遶境 擲筊請示媽祖決定4月8日晚上起駕

大甲鎮瀾宮今晚舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事向媽祖擲筊請示，決定今年大甲媽遶境時間和日期，擲筊結果是，是今年...

東勢新丁粄節日夜都熱鬧 百斤「丁粄」「桃粄」同亮相

台中東勢新丁粄節於今天上午正式開幕，今年除了有120斤傳統「新丁粄龜粄」外，更展示了「桃粄」，呈現性別平等；另有6百多人...

福壽山千櫻園現花鳥彩繪廁所 色彩濃郁與櫻花爭豔吸睛

台中市梨山櫻花陸續開放，福壽山農場千櫻園花況目前約3至4成，農場櫻花季也自今天開始至4月6日；民眾也在在櫻花林木間發現，...

「東豐快速道路」停工三年多 中市府投百億拚今年復工

台中市政會議今移至東勢區公所舉辦，市長盧秀燕表示，市府這3年在東勢投入約25億元執行學校、橋梁、道路、公園等大大小小工程...

盧秀燕固守市長席從山城起跑？中市府公布十大市政工作

隨著年底選戰時間逐步接近，台中市長盧秀燕今天固守山城，台中市政府今天將市政會議改到東勢區公所召開，研考會更列出盧上任來，...

大甲媽今年遶境時間 鎮瀾宮今晚擲筊請示媽祖後公布

大甲鎮瀾宮今晚舉行筊筶典禮，將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事向媽祖擲筊請示，決定今年大甲媽遶境時間和日期，許多信徒已在猜測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。