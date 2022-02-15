聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本石雕大師和泉正敏作品落腳台中！展現侘寂之美
日本石雕國寶大師「和泉正敏」以劈裂法聞名。建築師陳瑞憲說，和泉正敏最後的經典作品落腳台中，近期在台中國家歌劇院對面的由鉅惟上技研所展出，讓民眾領略透過一岩一石展現的侘寂之美。
和泉正敏1938年生，出身日本四國香川縣高松市牟禮町的石雕世家，代代製作傳統石雕藝品，將世代相傳的工藝中昇華為藝術品，走上國際。
由鉅建設董事長、亞大董事林嘉琪說，她熱愛藝術、美學，參與日本建築師安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館，與國際美學接軌，多項建案型塑「當代美學」，將藝文融入生活之中。
林嘉琪指出，設計師陳瑞憲知名代表作「誠品書局」，她最早力邀陳瑞憲、和泉正敏等人在國立台灣美術館正對面打造2018年完工的由鉅大恒公共空間，這是第二次合作，選擇在台中國家歌劇院正對面打造由鉅惟上技研所，再邀陳瑞憲、和泉正敏，以及景觀藝術家吳書原開展。
陳瑞憲說，由鉅惟上技研所定位為生活美術館，由於石雕藝術因為石材重量驚人，和泉正敏的石雕還動用貨櫃海運才從日本運抵台灣，並多次確認擺放位置；盼透過自然與人文的交錯，與台中國家歌劇院相輝映，一框一景皆自然寫意，一岩一石都為侘寂(日語 wabi-sabi )之美，與當代國際接軌。
林嘉琪說，7期建案設計百花齊放，各自精彩，她的選地哲學與綠地為鄰，和泉正敏石雕藝術作品，未来將進駐由鉅惟上社區，讓住戶像住在美術館。
她指出，由鉅惟上擁近1500坪基地，臨百米府會園道及60米市政路，坐擁2萬5000坪綠海串連的綠十字園道，獲自營商、企業主二代、開業醫生等客層青睞，還有家族包層買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言