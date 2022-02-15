快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本石雕大師和泉正敏作品落腳台中！展現侘寂之美

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影

日本石雕國寶大師「和泉正敏」以劈裂法聞名。建築師陳瑞憲說，和泉正敏最後的經典作品落腳台中，近期在台中國家歌劇院對面的由鉅惟上技研所展出，讓民眾領略透過一岩一石展現的侘寂之美。

和泉正敏1938年生，出身日本四國香川縣高松市牟禮町的石雕世家，代代製作傳統石雕藝品，將世代相傳的工藝中昇華為藝術品，走上國際。

由鉅建設董事長、亞大董事林嘉琪說，她熱愛藝術、美學，參與日本建築師安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館，與國際美學接軌，多項建案型塑「當代美學」，將藝文融入生活之中。

林嘉琪指出，設計師陳瑞憲知名代表作「誠品書局」，她最早力邀陳瑞憲、和泉正敏等人在國立台灣美術館正對面打造2018年完工的由鉅大恒公共空間，這是第二次合作，選擇在台中國家歌劇院正對面打造由鉅惟上技研所，再邀陳瑞憲、和泉正敏，以及景觀藝術家吳書原開展。

陳瑞憲說，由鉅惟上技研所定位為生活美術館，由於石雕藝術因為石材重量驚人，和泉正敏的石雕還動用貨櫃海運才從日本運抵台灣，並多次確認擺放位置；盼透過自然與人文的交錯，與台中國家歌劇院相輝映，一框一景皆自然寫意，一岩一石都為侘寂(日語 wabi-sabi )之美，與當代國際接軌。

林嘉琪說，7期建案設計百花齊放，各自精彩，她的選地哲學與綠地為鄰，和泉正敏石雕藝術作品，未来將進駐由鉅惟上社區，讓住戶像住在美術館。

她指出，由鉅惟上擁近1500坪基地，臨百米府會園道及60米市政路，坐擁2萬5000坪綠海串連的綠十字園道，獲自營商、企業主二代、開業醫生等客層青睞，還有家族包層買。

日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影
由鉅惟上技研所位於台中國家歌劇院正對面，也與景觀藝術家吳書原合作，展現侘寂之美。記者趙容萱／攝影
由鉅惟上技研所位於台中國家歌劇院正對面，也與景觀藝術家吳書原合作，展現侘寂之美。記者趙容萱／攝影
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影
日本石雕國寶大師「和泉正敏」作品落腳台中，在由鉅惟上技研所展出。記者趙容萱／攝影

美術館 日本

延伸閱讀

日本實業團半程馬拉松 川內優輝1:02:13 睽違 10 年再刷新紀錄

哥吉拉、福音戰士、超人力霸王、假面騎士 將攻日本英雄宇宙

超人氣IP《鬼滅之刃》 正版日本授權超夯包款 大人小孩都能駕馭的熱血時尚

【專家之眼】福島水產輻射超標14倍 你敢吃嗎？

相關新聞

大甲媽遶境 擲筊請示媽祖決定4月8日晚上起駕

大甲鎮瀾宮今晚舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事向媽祖擲筊請示，決定今年大甲媽遶境時間和日期，擲筊結果是，是今年...

東勢新丁粄節日夜都熱鬧 百斤「丁粄」「桃粄」同亮相

台中東勢新丁粄節於今天上午正式開幕，今年除了有120斤傳統「新丁粄龜粄」外，更展示了「桃粄」，呈現性別平等；另有6百多人...

福壽山千櫻園現花鳥彩繪廁所 色彩濃郁與櫻花爭豔吸睛

台中市梨山櫻花陸續開放，福壽山農場千櫻園花況目前約3至4成，農場櫻花季也自今天開始至4月6日；民眾也在在櫻花林木間發現，...

「東豐快速道路」停工三年多 中市府投百億拚今年復工

台中市政會議今移至東勢區公所舉辦，市長盧秀燕表示，市府這3年在東勢投入約25億元執行學校、橋梁、道路、公園等大大小小工程...

盧秀燕固守市長席從山城起跑？中市府公布十大市政工作

隨著年底選戰時間逐步接近，台中市長盧秀燕今天固守山城，台中市政府今天將市政會議改到東勢區公所召開，研考會更列出盧上任來，...

大甲媽今年遶境時間 鎮瀾宮今晚擲筊請示媽祖後公布

大甲鎮瀾宮今晚舉行筊筶典禮，將由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事向媽祖擲筊請示，決定今年大甲媽遶境時間和日期，許多信徒已在猜測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。