日本石雕大師和泉正敏作品落腳台中！展現侘寂之美

日本石雕國寶大師「和泉正敏」以劈裂法聞名。建築師陳瑞憲說，和泉正敏最後的經典作品落腳台中，近期在台中國家歌劇院對面的由鉅惟上技研所展出，讓民眾領略透過一岩一石展現的侘寂之美。

和泉正敏1938年生，出身日本四國香川縣高松市牟禮町的石雕世家，代代製作傳統石雕藝品，將世代相傳的工藝中昇華為藝術品，走上國際。

由鉅建設董事長、亞大董事林嘉琪說，她熱愛藝術、美學，參與日本建築師安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館，與國際美學接軌，多項建案型塑「當代美學」，將藝文融入生活之中。

林嘉琪指出，設計師陳瑞憲知名代表作「誠品書局」，她最早力邀陳瑞憲、和泉正敏等人在國立台灣美術館正對面打造2018年完工的由鉅大恒公共空間，這是第二次合作，選擇在台中國家歌劇院正對面打造由鉅惟上技研所，再邀陳瑞憲、和泉正敏，以及景觀藝術家吳書原開展。

陳瑞憲說，由鉅惟上技研所定位為生活美術館，由於石雕藝術因為石材重量驚人，和泉正敏的石雕還動用貨櫃海運才從日本運抵台灣，並多次確認擺放位置；盼透過自然與人文的交錯，與台中國家歌劇院相輝映，一框一景皆自然寫意，一岩一石都為侘寂(日語 wabi-sabi )之美，與當代國際接軌。

林嘉琪說，7期建案設計百花齊放，各自精彩，她的選地哲學與綠地為鄰，和泉正敏石雕藝術作品，未来將進駐由鉅惟上社區，讓住戶像住在美術館。