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注意！台中沙鹿向上路及西濱快速路段明天重啓區間測速

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中沙鹿區向上路及清水至梧棲西濱道路，明天重啓區間測速。圖／警方提供
台中沙鹿區向上路及清水至梧棲西濱道路，明天重啓區間測速。圖／警方提供

台中市清水警分局轄區「沙鹿區向上路6段」及「台61線西濱快速道路」，區間測速系統重新經相關精準度及資訊安全檢測後均已符合標準及資安規範，將在明天重新啟用，警方提醒駕駛行經該區間測速路段，應穩定行駛。

清水警方表示，轄內區間測速路段共有3處，分別為沙鹿區「向上路6段」，該路段為長下坡路段，速限50公里；另2處為台61線西濱快速道路清水區到梧棲區路段「南下148公里至156公里」及「北上157公里至151公里」2處，由於西濱快速道路因緊鄰台中港，為往返台中的重要道路，大型車輛南來北往頻繁，該路段速限90公里，請駕駛人務必遵守行車速率，並保持安全車距，以降低交通事故。

警方表示，將於西濱橋下平面路段，不定時實施機動式測照，並於匝道下五處路口實施定點式交通路檢稽查及沿線巡邏，配合該路段實施科技大執法，以防止交通事故，維護用路人生命財產安全。

中市清水警分局長游永中呼籲駕駛，行經設置區間測速路段時，按規定速限行駛，以免受罰傷荷包，他期許藉由科技執法，嚇阻超速違規行為，養成駕駛人遵守交通規則的駕駛習慣，進而達到人、車平安的目標。

台中沙鹿區向上路及清水至梧棲西濱道路，明天重啓區間測速。圖／警方提供
台中沙鹿區向上路及清水至梧棲西濱道路，明天重啓區間測速。圖／警方提供
沙鹿區向上路及清水至梧棲西濱道路明天重啓區間測速，清水警方路口宣導。圖／警方提供
沙鹿區向上路及清水至梧棲西濱道路明天重啓區間測速，清水警方路口宣導。圖／警方提供
台中沙鹿區向上路及清水至梧棲西濱道路，明天重啓區間測速。圖／警方提供
台中沙鹿區向上路及清水至梧棲西濱道路，明天重啓區間測速。圖／警方提供

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