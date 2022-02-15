注意！台中沙鹿向上路及西濱快速路段明天重啓區間測速

台中市清水警分局轄區「沙鹿區向上路6段」及「台61線西濱快速道路」，區間測速系統重新經相關精準度及資訊安全檢測後均已符合標準及資安規範，將在明天重新啟用，警方提醒駕駛行經該區間測速路段，應穩定行駛。

清水警方表示，轄內區間測速路段共有3處，分別為沙鹿區「向上路6段」，該路段為長下坡路段，速限50公里；另2處為台61線西濱快速道路清水區到梧棲區路段「南下148公里至156公里」及「北上157公里至151公里」2處，由於西濱快速道路因緊鄰台中港，為往返台中的重要道路，大型車輛南來北往頻繁，該路段速限90公里，請駕駛人務必遵守行車速率，並保持安全車距，以降低交通事故。

警方表示，將於西濱橋下平面路段，不定時實施機動式測照，並於匝道下五處路口實施定點式交通路檢稽查及沿線巡邏，配合該路段實施科技大執法，以防止交通事故，維護用路人生命財產安全。