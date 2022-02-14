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彰化縣府局處洗牌 提案裁撤「法制處」、增設「交通處」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今年規劃成立青年發展處、交通處，裁撤法制處。記者林敬家／攝影
彰化縣府今年規劃成立青年發展處、交通處，裁撤法制處。記者林敬家／攝影

彰化縣府籌畫成立新的局處「交通處」，明天將送縣務會議提案，不過依照地方制度法，縣轄市的縣府內外組織機關上限為26個局、處，目前已有25個，縣府預計在3月底掛牌成立青年發展處，將達26局處上限，據了解，縣府將在明天召開會議，審議人事組織提案，討論裁撤現有的法制處，成立新的交通處。

依地方制度法直轄市政府一、二級機關單位，依人口數上限可由29個局處到最高32個，彰化縣政府積極爭取升格「第七都」，盼為地方能注入更多資源，但目前中央還未明確回覆。

若無法順利升都，彰化縣府必須符合目前局處上限26個，經了解，縣府有意成立青年發展處、交通處，裁撤法制處，但會保留消保官相關工作，裁撤法制處後，相關業務落在計畫處、行政處等局處，也會依公務員職等調動到其他局處。

彰化縣長王惠美上任後重視青年創業就業與發展，去年在勞工處底下成立青年發展科，也將在3月29日青年節進一步成立青年發展處。

彰化現有鐵路高架化、軌道建設等都有進展，業務龐雜，王惠美也有多項交通政見，成立交通處有助於推動相關政策，彰化縣府規劃的交通處草案內容將縣府工務處、城市暨觀光發展處與縣警局交通隊等3局處相關業務將進行整合。

暫定交通處轄下設置交通規劃科、公共（大眾）運輸科、交通工程科、停車管理科，相關作業期程預計在3、4月提送議會臨時會審議，函報內政部備查約需1個半月，函報考試院核備約需3周，最快大約在年中可以揭牌交通處。

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