催生大加碼！彰化員林市代會 將提案第二胎生產津貼三萬六

彰化縣員林市代表會已決定提案，提高員林市民第二胎以上的產婦生育營養津貼到3萬6000元，員林市代會主席賴東位說，現在物價上漲，育兒壓力更大，許多民眾不敢生，為了解決少子化問題，有必要增加補助鼓勵「增產報國」，提案將在本周四臨時會討論，若通過明年就可實施。

員林市長游振雄最近表示公所今年欲提案提高「新生兒營養補助」，目前員林一胎新生兒「新生兒營養補助」是6000元，希望加碼第二胎以上或雙胞胎，一次加倍加碼，例如第二胎提高到1萬2000元，確切加碼金額需要在市代會再討論。

不過消息一出，立即獲賴東位響應與認同，賴東位還說「加碼太少了，要加多一點，才能達到鼓勵的效果」，原本說第二胎以上應可以加到1萬8000元，沒想到他今天邀集代表們在本周開會前先連署提案，大家一致認為「要加就加多一點」才能有「催生」效果，經討論後將提案第二胎以上將補助3萬6000元。

賴東位說，第一胎還是維持6000元，也就是說，如果民眾第一胎就生龍鳳胎，就可獲4萬2000補助，若是第二胎生龍鳳胎，等於直接補助7萬2000元，因為現在物價高，這樣的補助才能讓民眾真正有感。

彰化縣今年1月底統計全縣人口數是125萬4308人，相較去年同期126萬5654人，一年就少了1萬 1346人，全縣光今年1月人口就少了1051人，而全縣人口第二多的員林市目前人口數為12萬2723人，一年來人口數也減少1262人；彰化縣去年出生人口有3萬309人，前年全縣出生人口數有3萬1523，一年出生人口數也減少1214人。

游振雄說，彰化縣想拚升格，但人口卻有跌破125萬人的危機，提升福利可減少人口外移，鼓勵生育可增加人口，去年員林的新生兒約1100多人，補助經費約600多萬元，提高第二胎以上的補助若是1萬2000元，還不致於造成財政負擔，但若是提高到3萬6000元，就需要再精算與研議，是否會造成財政負擔。