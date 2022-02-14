修了9個月 南投能高越嶺道西段3月可望完工

南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段自去年5月封閉災修至今，山友關心何時放行，林務局南投林管處表示，該步道全線大致復建完成，但仍有零星落石，且天池山莊仍在整修中，預計3月上旬能完工，待相關工程完工後再評估，並公告開放時間。

「能高越嶺國家步道西段」是國內熱門登山路線，其路線上的「天池山莊」則有「五星級山屋」之稱，也是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所，但該步道去年5月梅雨季期間因降雨、地震等因素多處路段落石，而公告封閉整修。

而能高越嶺國家步道西段封閉整修，沒有登山客入山，南投林管處同步進行天池山莊山區行動通訊工程改善及山屋設施整修工程；只是，該步道封閉整修及相關工程，這一修就是9個月，山友不解為何至今仍未開放，並關心何時才能放行。

對此，南投林管處表示，去年封閉該步道後，針對0.3K、8.5K及10K等落石路段進行災修，未料又逢8月豪雨、10月圓規颱風、宜蘭外海強震等狀況導致災害擴大，且高山氣候多變，路況極不穩定，完成整修與開放通行時間才會一延再延。

但經近9個月施工復建，能高越嶺道西段全線災害路段已大致整修完成，但考量該路線10K上方處仍有大量土石有崩落疑慮，且山莊也尚在整修中，在顧及登山客安全與住宿服務品質，暫不予開放，預計3月上旬能完工，屆時再評估開放。