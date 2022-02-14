台中南屯站機車停車場動線不便惹議 中捷允改善

台中捷運綠線南屯站機車停車場出入口人車共道，民眾反映動線安排不便。台中捷運公司今天表示，將先改善縮短車道入口側柵欄長度，並劃設「行人優先」標示，增加行人通道空間。

民進黨台中市議員張耀中接獲市民反映，南屯站機車停車場出入口車道與人行走道共道，經實地現勘發現，機車族停車後不管要搭捷運或是其它目的，都要從原本入場地方走出去及走進入牽車離場，這樣的動線安排令人感到不便。

張耀中接受媒體採訪時表示，市府花費數百億元建設捷運綠線，在原始規劃設計時，完全沒有考慮設備點交後給中捷經營及使用細節上問題，機車停車場出入口及行走通道設置在同一處，除讓停放機車者感覺到出入不便以外，也讓維護管理設施的人提心吊膽，擔心發生碰撞傷害事故，讓3方都耗時勞心勞力。

張耀中認為，中捷綠線南屯站機車停車場出入口及行走通道共道實在不好看，但另一側文心路出入口可能要與場站聯合開發者協調才有機會使用，這部分有賴主管機關的台中市交通局協調，讓這站機車出入口有改善的可能及機會。

針對民眾反映南屯站停車場人行通道問題，台中捷運公司表示，由於南屯站停車場原始設計為單一出入口，人車皆僅能由五權西路側進出，因此公司將先行改善縮短車道入口側柵欄長度，並於地面劃設「行人優先」標示，以增加行人通道空間。