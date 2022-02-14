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彰化社頭元宵晚會今登場 打卡送存錢筒、抽大獎

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉公所今晚將在泰安岩觀音廟舉辦元宵晚會，民眾只要提虎年燈籠在祝福牆拍照打卡，上傳公所粉絲專頁按讚分享即送虎年存錢筒。圖／社頭公所提供
彰化縣社頭鄉公所今晚將在泰安岩觀音廟舉辦元宵晚會，民眾只要提虎年燈籠在祝福牆拍照打卡，上傳公所粉絲專頁按讚分享即送虎年存錢筒。圖／社頭公所提供

彰化社頭鄉公所今晚將在泰安岩觀音廟舉辦元宵晚會，下午五點半開始於廟區舉行「祝福牆拍照打卡送好禮」揭開活動序幕，下午六點開始發放虎型小提燈與福袋，民眾只要提虎年燈籠在祝福牆拍照打卡，上傳公所粉絲專頁按讚分享即送虎年存錢筒。

社頭鄉長劉錦昌說，今年社頭元宵節活動，因受疫情升溫的影響，取消市區繞境祈福活動及免費提供湯圓供民眾品嚐等活動，但晚會精采內容不減，歡迎民眾配合中央疫情指揮中心的防疫指引，全程戴口罩，並採實聯制入場。

元宵晚會晚上七點舉行，有猜燈謎、抽大獎活動，獎項包括電動機車、43吋液晶電視、電冰箱、洗衣機等大獎，還有限量敲金蛋拿禮品活動，包括金曲歌王蔡小虎、歌后朱海君、廖婉妤、劉信明及陳衣宸等多位知名藝人將登台表演。

社頭鄉 疫情 彰化 元宵節

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