顏家龍井區段豪宅違建 中巿府和國產署會勘：已自拆改善

前立委顏寛恒家人位於台中市龍井區段的豪宅違建部分，在中二選區補選期間被爆料檢舉，台中市政府今天和國有財產署人員到場會勘，中市府都發局表示，違建人已自行拆除改善完畢，顏家豪宅已轉賣，都發局提醒新承租人，日後應依法使用。

國有財產署中區分署今天辦理龍井區龍目井段水裡社小段國有土地上涉違建會勘，確認是否改善，和是否違反都市計畫保護區土管規定。

台中市都發局表示，龍井區龍目井段水裡社小段國有土地上，有未經申請即作警衛室建物及大門建物違建物，市府查報後已於今年1月21日開立違建認定通知書，依都市計畫法第79條規定裁處6萬元罰鍰並勒令停止使用，限違規人14天內，即今年2月13日前改善。

都發局指出，經查違建人已於2月10日自拆改善完畢，都發局今天和國有財產署中區分署會勘確認改善情形，也提醒承租人日後應依法使用，土地管理機關財政部國有財產署中區分署，亦應善盡土地管理責任，避免所有權人再次違規使用。