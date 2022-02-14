快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顏家龍井區段豪宅違建 中巿府和國產署會勘：已自拆改善

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
前立委顏寛恒家人位於台中市龍井區段的豪宅違建部分，台中市府和國產署今天會勘改善情形。圖／台中市府提供
前立委顏寛恒家人位於台中市龍井區段的豪宅違建部分，台中市府和國產署今天會勘改善情形。圖／台中市府提供

前立委顏寛恒家人位於台中市龍井區段的豪宅違建部分，在中二選區補選期間被爆料檢舉，台中市政府今天和國有財產署人員到場會勘，中市府都發局表示，違建人已自行拆除改善完畢，顏家豪宅已轉賣，都發局提醒新承租人，日後應依法使用。

國有財產署中區分署今天辦理龍井區龍目井段水裡社小段國有土地上涉違建會勘，確認是否改善，和是否違反都市計畫保護區土管規定。

台中市都發局表示，龍井區龍目井段水裡社小段國有土地上，有未經申請即作警衛室建物及大門建物違建物，市府查報後已於今年1月21日開立違建認定通知書，依都市計畫法第79條規定裁處6萬元罰鍰並勒令停止使用，限違規人14天內，即今年2月13日前改善。

都發局指出，經查違建人已於2月10日自拆改善完畢，都發局今天和國有財產署中區分署會勘確認改善情形，也提醒承租人日後應依法使用，土地管理機關財政部國有財產署中區分署，亦應善盡土地管理責任，避免所有權人再次違規使用。

另外沙鹿區自立路二筆土地住宅涉違建處理一案，都發局今年1月21日開立違建認定通知書，限所有權人14天內，即今年2月13日前自行拆除或改善，目前尚未自行拆除，市府將依規列管排拆，如有影響公共安全將列入優先拆除。

前立委顏寛恒家人位於台中市龍井區段的豪宅違建部分，台中市府和國產署今天會勘改善情形。圖／台中市府提供
前立委顏寛恒家人位於台中市龍井區段的豪宅違建部分，台中市府和國產署今天會勘改善情形。圖／台中市府提供

違建 台中市 承租人 顏寬恒

延伸閱讀

顏家龍井違建今開拆 國產署中區分署14日會勘

怪手開拆！顏家龍井違建拆到剩牆柱 預計今可拆完

中市都發局昨貼公告 顏寬恒家族龍井違建今早開拆

中市府現勘顏寬恒家族房舍 南屯違建今拆完結案

相關新聞

彰化縣府局處洗牌 提案裁撤「法制處」、增設「交通處」

彰化縣府籌畫成立新的局處「交通處」，明天將送縣務會議提案，不過依照地方制度法，縣轄市的縣府內外組織機關上限為26個局、處...

催生大加碼！彰化員林市代會 將提案第二胎生產津貼三萬六

彰化縣員林市代表會已決定提案，提高員林市民第二胎以上的產婦生育營養津貼到3萬6000元，員林市代會主席賴東位說，現在物價...

修了9個月 南投能高越嶺道西段3月可望完工

南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段自去年5月封閉災修至今，山友關心何時放行，林務局南投林管處表示，該步道全線大致復建完成，但仍有...

彰化社頭元宵晚會今登場 打卡送存錢筒、抽大獎

彰化縣社頭鄉公所今晚將在泰安岩觀音廟舉辦元宵晚會，下午五點半開始於廟區舉行「祝福牆拍照打卡送好禮」揭開活動序幕，下午六點...

顏家龍井區段豪宅違建 中巿府和國產署會勘：已自拆改善

前立委顏寛恒家人位於台中市龍井區段的豪宅違建部分，在中二選區補選期間被爆料檢舉，台中市政府今天和國有財產署人員到場會勘，...

牧師成植物人5年 妻深情不變：只要還在身邊就知足

70歲彰化市林姓牧師多年前因罕見疾病惡化，呈現植物人狀態，與他攜手40年的妻子肩負起照顧責任，曾是被捧在手掌心的牧師娘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。