牧師成植物人5年 妻深情不變：只要還在身邊就知足

70歲彰化市林姓牧師多年前因罕見疾病惡化，呈現植物人狀態，與他攜手40年的妻子肩負起照顧責任，曾是被捧在手掌心的牧師娘，面對突如其來的變故起初相當不能接受，最後靠著信仰與愛，陪伴丈夫走過多年，她說，「以前他疼愛我，現在換我照顧他、疼愛他。」

今天是情人節，創世基金會彰化到宅服務團隊今代替林牧師送上花束給妻，林妻相當感動。林牧師原本在澎湖七美擔任牧師，透過介紹追求妻子，常跨海122公里到高雄找她，婚後投入許多努力仍膝下無子女，是人生最大遺憾，但兩人相伴經常遊山玩水，所到之處都留下甜蜜的合影。

但5年前林牧師因疾病惡化變成植物人，所有照顧工作全由妻一手包辦，在當地沒有親人，林妻到處奔波時常疲累不堪，林牧師退休後生活儉樸，林妻總把省下來的菜錢為丈夫買營養品，林妻說，「只要他還在身邊就很知足了。」