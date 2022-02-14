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牧師成植物人5年 妻深情不變：只要還在身邊就知足

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
林牧師因病成植物人，妻子全心照顧，創世基金會人員今天獻上花束祝福情人節快樂。圖／創世彰化分會提供
林牧師因病成植物人，妻子全心照顧，創世基金會人員今天獻上花束祝福情人節快樂。圖／創世彰化分會提供

70歲彰化市林姓牧師多年前因罕見疾病惡化，呈現植物人狀態，與他攜手40年的妻子肩負起照顧責任，曾是被捧在手掌心的牧師娘，面對突如其來的變故起初相當不能接受，最後靠著信仰與愛，陪伴丈夫走過多年，她說，「以前他疼愛我，現在換我照顧他、疼愛他。」

今天是情人節，創世基金會彰化到宅服務團隊今代替林牧師送上花束給妻，林妻相當感動。林牧師原本在澎湖七美擔任牧師，透過介紹追求妻子，常跨海122公里到高雄找她，婚後投入許多努力仍膝下無子女，是人生最大遺憾，但兩人相伴經常遊山玩水，所到之處都留下甜蜜的合影。

但5年前林牧師因疾病惡化變成植物人，所有照顧工作全由妻一手包辦，在當地沒有親人，林妻到處奔波時常疲累不堪，林牧師退休後生活儉樸，林妻總把省下來的菜錢為丈夫買營養品，林妻說，「只要他還在身邊就很知足了。」

創世彰化分會院長張曉蓉說，彰化分會常年提供近90位植物人到宅服務，每個植物人家庭都有自己的故事，創世扮演著陪伴、支持、輔助的角色，植物人需要米、蛋、油、蔬菜、肉等製作流質餐食，另加入高蛋白補充營養，民眾每月捐款300元，就能支持植物人營養餐食，減輕家庭的負擔。

林牧師因病成植物人，妻子全心照顧，今天與社工細數過往甜蜜。圖／創世彰化分會提供
林牧師因病成植物人，妻子全心照顧，今天與社工細數過往甜蜜。圖／創世彰化分會提供

植物人 彰化 罕見疾病

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