過年資源回收物暴增藏雷點 費時清理累壞環保志工

國際原物料上漲但資源回收價格沒受惠，過年期間慈善環保站收到比平常多兩倍的資源回收品，回收餐盒和寶特瓶飲料瓶占半數，因回收餐盒多裝有吃不完的剩餘食物，打開時腐臭味四溢。慈濟志工希望民眾清除食物再紙餐盒等食物容器放入資源回收區，避免造成回收人員困擾。

春節前後資源回收品大量湧入路，慈濟埔鹽環保教育站年假不打烊，每天有志工到站服務，因數量太多，慈濟埔鹽環保教育站近日安排實做體驗課程。

慈濟基金會慈濟志工今天表示，慈濟彰化兒童親子成長班115名學員昨（13日）前來協助資源回收，從實做了解資源分類及回收廢棄物對地球的貢獻。

資源回收實做體驗課程活動的司儀先介紹環保課程講師，慈濟彰化兒童親子成長班115名學員編排成3組，各自帶開聽取同議題的講解。

「知道『環保十指口訣』，做環保就變得容易了。」環保志工莊燕華說，舉起雙手，手心向外，握緊拳頭，從左邊小拇指開始數，「瓶、瓶、罐、罐、紙、電、1、3、5、7」。在志工引導和帶動之下，學員與家長舉起雙手跟著做，練習幾次都學會，在日常生活中做環保其實不困難。

「整包是垃圾，分類就變成資源。」環保志工施炎騰舉例說明，寶特瓶可以再次加工做成毛毯或衣服，但工廠製造抽紗時，材質不一致就可能斷紗影響製造過程，所以回收時要仔細分辨廢棄物材質。

學員許瑋哲拿一支寶特瓶走到戶外，其他人問去哪裡？許瑋哲回答，「瓶內餘殘留沒喝完的礦泉水，倒掉可惜，地球水資源很珍貴，可以拿去澆花木。」

實做過程中，學員不只發現很多寶特瓶飲料殘留水和含糖飲料，打開回收餐盒，還發現多數盒內殘留白飯、蔬菜、肉類，發出腐臭味令人倒盡胃口，學員把腐敗剩食倒進桶內交給環保站另做處理，用過的食物容器簡略清洗後集中回收，因裝有剩食的餐盒相當多，學員和志工花費一倍以上時間整理回收餐盒，不得不呼籲「清淨在源頭」，源頭做好初級分類，環保志工才能縮短時間更有效率做回收。