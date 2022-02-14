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彰化八堡圳光廊熄燈 民眾盼繼續點亮籠仔篙裝置藝術
彰化縣二水鄉源泉社區將傳統治水籠仔篙製成燈飾掛在八堡圳源頭，成為美麗的八堡圳光廊裝置藝術，但上周六光廊悄悄熄燈，讓人不捨，源泉社區理事賴昭旭說，歷經5年竹材燈飾已腐壞，不得不暫時熄燈，未來若在經費許可下，會再做新的燈飾再現光廊。
賴昭旭說，籠仔篙相傳是當地「林先生廟」供奉的引水傳奇人物林先生在清代傳授先人施世榜做籠仔篙為壩籠，成為護堤治水，而社區多年前將筍型籠仔篙的造型做成社區裝置藝術，及小旅行DIY小物，打出知名度。
源泉社區近年來發展小旅行，5年前更配合二水八堡圳的跑水節活動，社區民眾與二水國中學生一起做了約600個籠仔篙燈飾掛在八堡圳源頭，成為長約350公尺的八堡圳光廊。
最近社區也配合二水公所再以籠仔篙燈飾裝點二水火車站，效果讓人驚豔，學建築的賴昭旭帶領社區志工將籠仔篙裝置藝術再延伸到車站等公共空間，而社區高4公尺多的籠仔篙大涼亭也成為拍照打卡熱點。
不過最近八堡圳光廊的籠仔篙竹材已腐壞，加上還有燈飾電費問題，光廊只好暫時熄燈，賴昭旭說，在社區經費有限下，需再籌措經費製作新的籠仔篙燈飾，他們希望繼續以環保竹材做原汁原味的籠仔篙，因為可以讓社區長輩延續手作，可以傳承、手作也能延緩長輩失能。
賴昭旭說，源泉社區的小旅行除了可以看八堡圳源頭的好山好水，還可以來玩黑泥拔河、做籠仔篙DIY，去年社區還成立故事屋和農民合作賣在地農產，未來將用社區挹注的經費再買材料費，由社區志工自己再做燈飾，盡快讓燈廊再點亮。
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