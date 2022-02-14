中華職棒大聯盟回饋 送裝備到台中北勢國中和國小

中華職棒大聯盟的「中華職棒基層棒球公益計畫」，今年首度的啟航，由中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌會長送棒球裝備到台中沙鹿北勢國中和國小給棒球隊，立委林靜儀與中市議員王立任見證下，一起為基層棒球紮根盡心力。

今天的捐贈活動在北勢國小校長王慶祥、北勢國中校長張清欽、哪裡瘋野球學校鄭達鴻、立委林靜儀、議員王立任見證下致贈棒球裝備給台中市立北勢國小、北勢國中棒球隊，蔡其昌會長表示，聯盟肩負推廣棒球的使命感，透過「中華職棒基層棒球公益計畫」活動，讓我們的基層棒球能夠有更多的資源。

中華職棒大聯盟關注台灣基層棒球體育發展，集結各方資源，幫助各級學校發展棒球環境，為台灣棒球傳遞關懷與希望；2021年中華職棒基層棒球公益計畫巡航台中，邀請6所學校小球員們到台中洲際球場進行導覽及觀賽，再開往宜蘭拜訪9所學校，送球棒、比賽用球、手套、裝備袋、壘包及防疫口罩、CPBL帆布提袋等物資。

蔡其昌表示，中職與許多企業合作，在全台各地都會持續進行捐贈的行動，相信只有將基層棒球照顧好，台灣才會有優秀的職棒球員；他說去年立法院也通過運動產業發展條例，希望未來有更多企業能夠來支持台灣的體育，促蓬勃發展，他說感謝長期支持基層棒球的王立任議員引薦下，回饋列車開到台中沙鹿，希望能給基層更多的資源與溫暖。

立委林靜儀表示，很高興小朋友喜歡棒球，非常投入這項運動，北勢國中跟北勢國小的棒球隊一直以來都有優秀的表現，感謝中華職棒今天的球具捐贈，在環境部分她會持續與地方的議員們一起來努力，協助爭取球場的各項硬體設施，中央跟地方一起努力讓小朋友們的練球環境更好。

台中市議員王立任表示，三級棒球需要大家共同來努力和支持，非常感謝中職看見地方的需求，有今天的捐贈活動，他關心這兩個球隊練習環境，像是球場的排水系統、球員休息室的維護，北勢國中也有運動防護員的加入，也讓孩子在運動時有更完善的照顧，未來也會持續支持棒球運動，也希望社會各界能夠提供更多的資源來協助台灣的年輕學子。