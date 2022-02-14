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大雪山菊池氏龜殼花出沒 東勢林管處提醒輕撥閃避
大雪山國家森林遊樂區最近被發現有菊池氏龜殼花出沒，東勢林管處表示，菊池氏龜殼花是台灣特有種蛇類，移動緩慢體型小，喜愛在海拔2000公尺到3500公尺的高山上出沒，個性溫和不會主動攻擊人，但台灣目前沒有此種蛇類的血清，提醒山友登山時應小心注意，如在山區目擊不要慌張，冷靜退開或以登山杖輕撥閃避即可。
東勢林區管理處表示，大雪山國家森林遊樂區位於海拔2000公尺以上，氣候寒冷較少有蛇類出沒，但歷年來仍有不少有蛇類被看見，最常見的就是菊池氏龜殼花和台灣赤煉蛇，其次也有梭德氏帶紋赤蛇、環紋赤蛇、龜殼花、瑪家山龜殼花(舊名阿里山龜殼花)和赤尾青竹絲的蹤跡，如在山上與蛇相遇，應保持冷靜，往反方向退開，也可等待蛇自行離開，減少對蛇的干擾，必要時才用登山杖等工具輕輕撥開即可，不要打擾或傷害牠。
東勢林管處提醒，登山賞鳥民眾進入山林草叢時，避免手腳等肢體外露，或伸手進入看不見內部的枯木樹枝堆及石頭隙縫，可隨身攜帶長棍或登山杖打草驚蛇；如果不幸被蛇咬傷，謹記「記錄蛇、去束縛、速送醫」三步驟，第一時間以影像記錄蛇的外觀後，脫去患部上所有東西(包含戒指、手環、手錶等)，盡速送醫。
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