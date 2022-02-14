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搶通不到1周 「全台最爛的路」投89線又落石坍方
南投仁愛投89線力行產業道路15.8K翠巒路段7日落石坍方，後續雖搶通，但事隔不到1周，今晨又因山區降雨再度坍方，大量落石阻斷雙向交通；縣府表示，該處為重複致災區，將研議最佳復建方案，現場將視天氣穩定，安全無虞後搶通。
投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但其路況極差，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」稱號，其中15.8K處翠巒路段上周因山區降雨又遇地震，7日晚間傳出坍方，幸未傷亡，並於9日搶通放行人車。
只不過，投89線15.8K處翠巒路段搶通不到1周，今天又傳出再度坍方，翠華村長高政光說，當地山區從昨晚至今仍在下雨，該路段因此又發生坍方，大小石塊掉落在路面，且持續掉落，因此緊急封閉，落石還無法清運，雙向交通中斷。
縣府也表示，負責道路搶通的開口契約廠商已在現場待命，但考量目前山區雨勢不斷，落石狀況尚未解除，須等雨停且邊坡落石狀況趨緩，確保安全無虞，再設法搶通，目前交通繞行華崗部落接台8線中橫公路至台14甲線合歡山公路進出。
針對投89線15.8K處坍方不斷，工務處表示，該路段邊坡有常態性崩塌狀況，為重複致災區，7日發生坍方後，林明溱縣長11日就前往實地會勘，了解現場狀況後，責成該處委請工程顧問公司提出專業評估，共同研議最有效的復建方案。
而現階段評估，該路段上邊坡考慮將比照投89線49K處的貨櫃工法當擋土牆，且針對上邊坡開發區妥善做好水土保持措施，降低逕流水持淘刷邊坡，同時設置兩層落石平台做為土石緩衝，並評估施設便道將坡面鬆動的土石清除的可行性。
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