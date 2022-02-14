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力行產業道路翠巒段遇雨即坍 難題待解

中央社 / 南投縣14日電

鋒面降雨，地質脆弱的「投89線」力行產業道路15.8公里處又坍方，阻斷雙向交通。針對這處重複致災區，縣政府著手與顧問公司研議最佳復建工程方案，盼解決遇雨即崩塌的難題。

鋒面影響，中央氣象局發布大雨特報，基隆、新北、桃園、新竹、苗栗今天有局部大雨發生機率。南投縣仁愛鄉山區昨天晚間到今天上午雨勢不斷，日前才搶通的「投89線」力行產業道路指標15.8公里處又坍方，落石阻斷雙向交通，機具需待天氣穩定才能進場搶修。

全長約53公里的力行產業道路部分路段邊坡脆弱，逢雨就坍，居民可說見怪不怪，指標約15.8公里處翠巒路段日前坍方，天氣放晴後搶通沒幾天，仁愛鄉翠華村長高政光今天上午巡視路況又發現土石滑落，他說，等天氣較為穩定、沒落石，廠商就會著手清除落石。

南投縣長林明溱非常關心力行產業道路及沿線居民進出安全，他11日踏勘「投89線」15.8公里處時說，雖已暫時清除路面石塊，但此路段已成常態坍塌及地滑區，將委請工程顧問公司評估規劃最有效的復建方案，讓力行村、發祥村、翠華村2000多名居民行車更安全。

縣府工務處監測發現「投89線」15.8公里處大型坍塌山坡已成重複致災區，除邊坡常態性崩塌，也有淺層土體滑動現象，且崩塌源頭已延伸至上方蔬菜種植區，有持續坍塌可能，評估清除坡面鬆動土石可行性，原則上也將設置土石緩衝空間，上邊坡考慮比照49公里處以貨櫃當擋土牆，並做好邊坡開發區水土保持。

崩塌 落石

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