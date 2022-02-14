快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母石虎遭路殺亡 已是南投集集今年第3起路殺通報案

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
路殺現場確認，這隻沒有項圈的母石虎，體重3.1公斤。圖／南投特生中心提供
路殺現場確認，這隻沒有項圈的母石虎，體重3.1公斤。圖／南投特生中心提供

南投竹山陳先生昨天騎車經過集集往中寮的139縣道時，在道路旁發現一隻石虎遭路殺，特生中心表示，這是今年發生的第三起石虎路殺通報，呼籲民眾駕車遵守速限。

陳先生立即停車並打電話至保育阿虎團隊，向特生中心通報，由路殺社生命守護者負責同仁轉知通報後，阿虎團隊立即前往現場，且陳先生仍待在現場等待關心，並描述發現情況。

可惜的是，路殺位置距離特生中心僅7分鐘路程，也是南投的石虎分布熱區，當下團隊以位置判定，特生中心深怕是目前追蹤中的「盛哥」，但到現場後確認是一隻沒有項圈的母石虎，體重3.1公斤，身分待查。

路殺地點的前後，分別有速限50和40的路牌，但以石虎所受的撞擊力道看來，車速可能超過，希望大家行經石虎分布區域，可以按速限標誌行駛，不僅保護野生動物，也是顧及自身的行車安全。

特生中心指出，路殺是石虎面臨的嚴重威脅之一，目前石虎行動計畫書目標是希望一年的石虎路殺數字需降到5隻以下，但以台灣的道路密度來說，是非常大的挑戰和難題；強調減少路殺需要用路人一起努力，而遵守速限是用路人最積極的作為。

路殺現場確認，這隻沒有項圈的母石虎，體重3.1公斤。圖／南投特生中心提供
路殺現場確認，這隻沒有項圈的母石虎，體重3.1公斤。圖／南投特生中心提供
路殺現場確認，這隻沒有項圈的母石虎，體重3.1公斤。圖／南投特生中心提供
路殺現場確認，這隻沒有項圈的母石虎，體重3.1公斤。圖／南投特生中心提供

石虎 南投

延伸閱讀

家貧就醫免擔心 南投弱勢族群就醫有補助可申請

苗栗縣道、省道2種速限 試辦3個月恢復一致60公里

南投垃圾堆積如山 去年5月委外處理至今1公噸也沒清運

虎年虎力旺 和泰集團投入資金救助小石虎

相關新聞

彰化縣府局處洗牌 提案裁撤「法制處」、增設「交通處」

彰化縣府籌畫成立新的局處「交通處」，明天將送縣務會議提案，不過依照地方制度法，縣轄市的縣府內外組織機關上限為26個局、處...

催生大加碼！彰化員林市代會 將提案第二胎生產津貼三萬六

彰化縣員林市代表會已決定提案，提高員林市民第二胎以上的產婦生育營養津貼到3萬6000元，員林市代會主席賴東位說，現在物價...

修了9個月 南投能高越嶺道西段3月可望完工

南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段自去年5月封閉災修至今，山友關心何時放行，林務局南投林管處表示，該步道全線大致復建完成，但仍有...

彰化社頭元宵晚會今登場 打卡送存錢筒、抽大獎

彰化縣社頭鄉公所今晚將在泰安岩觀音廟舉辦元宵晚會，下午五點半開始於廟區舉行「祝福牆拍照打卡送好禮」揭開活動序幕，下午六點...

顏家龍井區段豪宅違建 中巿府和國產署會勘：已自拆改善

前立委顏寛恒家人位於台中市龍井區段的豪宅違建部分，在中二選區補選期間被爆料檢舉，台中市政府今天和國有財產署人員到場會勘，...

牧師成植物人5年 妻深情不變：只要還在身邊就知足

70歲彰化市林姓牧師多年前因罕見疾病惡化，呈現植物人狀態，與他攜手40年的妻子肩負起照顧責任，曾是被捧在手掌心的牧師娘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。