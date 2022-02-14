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母石虎遭路殺亡 已是南投集集今年第3起路殺通報案
南投竹山陳先生昨天騎車經過集集往中寮的139縣道時，在道路旁發現一隻石虎遭路殺，特生中心表示，這是今年發生的第三起石虎路殺通報，呼籲民眾駕車遵守速限。
陳先生立即停車並打電話至保育阿虎團隊，向特生中心通報，由路殺社生命守護者負責同仁轉知通報後，阿虎團隊立即前往現場，且陳先生仍待在現場等待關心，並描述發現情況。
可惜的是，路殺位置距離特生中心僅7分鐘路程，也是南投的石虎分布熱區，當下團隊以位置判定，特生中心深怕是目前追蹤中的「盛哥」，但到現場後確認是一隻沒有項圈的母石虎，體重3.1公斤，身分待查。
路殺地點的前後，分別有速限50和40的路牌，但以石虎所受的撞擊力道看來，車速可能超過，希望大家行經石虎分布區域，可以按速限標誌行駛，不僅保護野生動物，也是顧及自身的行車安全。
特生中心指出，路殺是石虎面臨的嚴重威脅之一，目前石虎行動計畫書目標是希望一年的石虎路殺數字需降到5隻以下，但以台灣的道路密度來說，是非常大的挑戰和難題；強調減少路殺需要用路人一起努力，而遵守速限是用路人最積極的作為。
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