台中東勢新丁粄節明天登場 東勢警方提醒有交通管制

台中市東勢區明天舉行「新丁粄節」活動，將在東勢區主要道路安排展演，東勢警方提醒，明天活動附近有交通管制措施，東勢客家文化園區有接駁點載客，參加民眾可多搭乘大眾運輸交通工具。

新丁粄節2月15日將在中市東勢區舉行，「新丁粄節」源於早期農業社會流傳百年的民俗活動，家族以「米粄」供品祈求伯公伯婆庇佑多子多孫，以更多「米粄」還願，求得新丁而向神明還願的「米粄」供品即稱為「新丁粄」。

東勢警分局表示，依往年「新丁粄節」踩街交通特性，明天活動路線由東勢國小操場出發，行經東勢地區主要道路包含三民街、中山路等路段，最終至東勢客家文化園區集結展演。

為維持交通順暢，東勢分局針對周邊道路規劃疏導措施，交通管制時間為2月15日上午9時至下午1時止，請民眾配合管制車輛改行東關路進入東勢地區河濱公園停放，活動期間多利用接駁車前往會場，接駁車由河濱公園停車場雙向巡迴出發，在河濱公園停車場、東勢客家文化園區等2處接駁點載客外，採隨招隨停的方式，方便民眾往來活動會場；或由東勢大橋右轉東關路(中部橫貫公路)至河濱公園停車場、經豐勢路至東勢綜合立體停車場、或經三民街左轉中山路再右轉忠孝街至東勢客家文化園區停車場後，皆可步行或搭乘接駁車至活動會場。

交通疏導規劃重點以遊街隊伍行經路線為主，警方請民眾配合遵行員警指揮，行經路段除由員警定點管制外，並以機車巡邏進行機動交通疏導，隨時透過警廣提供即時路況供用路人行車參考。