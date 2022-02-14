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感念當年邀展情 老畫家謝滄益捐20幅畫義助張芬郁參選

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區71歲畫家謝滄益，日前到前立委簡肇棟經營的診所就診，並表明要捐20幅畫義賣，張芬郁親自拜訪他。圖／張芬郁提供
台中市大里區71歲畫家謝滄益，日前到前立委簡肇棟經營的診所就診，並表明要捐20幅畫義賣，張芬郁親自拜訪他。圖／張芬郁提供

台中市大里區71歲畫家謝滄益，日前到前立委簡肇棟經營的診所就診，並表明要捐20幅畫義賣，以義助簡肇棟的牽手張芬郁參選市議員。張芬郁謝謝滄益，並表示要參選必須先通過民進黨的黨內初選獲提名，她會努力加油，不辜負他的心意。

謝滄益說，他1977年他從南投遷居大里，曾擔任立人高中和衛道中學的美術老師，大里是他的第二家鄉。記得20餘年前的某一天，當時的大里市公所機要秘書、現任內政部次長陳宗彥親自拜訪他，希望他能參加大里市公所二樓畫廊舉辦的藝術家聯展，他一口氣答應，也因此與時任市長的簡肇棟夫妻結下不解之緣，並將一幅大里溪畫作贈送給簡肇棟，期許他用心治理這個城市。

他說，近年身體微恙，簡肇棟成為他和家人的家庭醫師，親切熱情照顧他的健康，得知張芬郁要選市議員，他不懂選舉，但看過之前有候選人競選總部成立時義賣畫作，他想自己也可以用這種方式表達對老朋友的支持，所以才有捐畫義賣的想法，並趁著去看診時表明心意。

簡肇棟說，謝滄益師承廖繼春、李梅樹、楊三郎等3位台灣前輩畫家，經常將台灣土地、風俗民情表現於藝術創作上，另亦自創個人技巧介於寫實、具象、抽象間，表現自然景色及對這塊土地的熱情。

他回憶，當年他在大里市公所二樓成立「杙文空間」，把藝文風氣帶進大里市，陪伴很多人成長，很欣慰杙文空間已成為「藝文走廊」延續至今，也感謝大里藝術家們和學校無私共襄盛舉，才能一起帶動大里藝文風氣。

台中市大里區71歲畫家謝滄益，日前到前立委簡肇棟經營的診所就診，並表明要捐20幅畫義賣。圖／張芬郁提供
台中市大里區71歲畫家謝滄益，日前到前立委簡肇棟經營的診所就診，並表明要捐20幅畫義賣。圖／張芬郁提供

義賣 藝術家

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