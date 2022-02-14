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土方亂倒問題多！彰化去年抓了3百多件 共罰2500多萬元
彰化沿海鄉鎮發現回填土方問題嚴重，尤其是偏遠的廢棄養殖魚池、農地區域，縣府統計去年在非都市區內土地違規使用，被亂倒土方案件共裁罰300件，金額達2372萬元，依被傾倒面積最大一筆可罰到20多萬元，但有的土地所有權人眾多，調查與陳述意見曠日廢時，也讓違規案件抓不勝抓。
近來因建築廢棄物處理價格高昂、去化困難，中南部廢棄物亂倒問題多，不過稽查人員發現有許多是屬於有價的營建土方被堆置，不少與農地違建有關，若能攔阻也能防止不符合土地用途的建物再長出來。
彰化縣府地政處針對非都市區土地違規裁罰，因面積廣闊、偏僻數量較多，裁罰數有一半靠檢舉，有一半則透過中央衛星拍攝變異點，另縣府水資處針對山坡地區被亂倒土方也罰了25件，共180萬元、建設處統計都市計畫區內去年被違法堆置土方共有6件，罰了36萬元。
縣府建設處指出，都市區內因多住宅區，可用土方被隨意亂倒往往是還沒買找到買主或準備施工填平暫置等；廢棄物或土方亂倒，可依違反區域計畫法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，最重要的是要恢復原狀。
稽查人員也說，有時找不到行為人，地主又一概否認授意，有的土地所有權人達百人，公文來回、陳述耗時耗力才罰得到。
彰化縣環保局指出，土方回填農地、魚塭的地區，常有砂石車帶來噪音，揚塵，車輛頻繁出入衝擊用路人安全且輾壞道路，另大量回填土方也會影響排水防洪功能等問題，中央主管機關應針對全國做整體性加嚴規範，包括運載車輛加裝GPS。
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