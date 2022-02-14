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女照護員車禍多處骨折 澄清醫院團隊合力救她一命

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市澄清醫院中港院區外科部主任賴重佑。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院中港院區外科部主任賴重佑。圖／澄清醫院提供

一位女照護員日前因車禍顱內出血，並有顏面、鎖骨、肱骨和肋骨等處骨折，台中市澄清醫院先後出動急診科、神經外科、骨科、胸腔外科、復健科等醫師共同救治，澄清醫院中港院區外科部主任賴重佑表示，看見患者康復起來，醫療團隊驚喜、安慰，也是一場少見的跨院區接力醫療，每一棒都是搶救生命的關鍵。

醫院人員說，這位女性照護員，日前在馬路上被撞後，再睜開已躺在急診室裡，急診團隊檢查發現她有嚴重的頭部外傷、多處顏面骨折併腦水腫及疑似顱內出血，雙側鎖骨骨折，左側肱骨骨折，右側第1之7根肋骨骨折，左側第1之8根肋骨骨折合併雙側氣血胸及連枷胸。

急診醫師先放置兩側胸管，接著馬上聯絡了神經外科主任廖本立緊急動手術，留置顱壓監測器，然後到外科加護病房穩定後續狀況。兩天後，病患在情況穩定下，由骨科醫師呂學哲完成雙側鎖骨、左側肱骨固定復位手術。

賴重佑說，患者後來開始發高燒，但不像敗血症或呼吸器相關肺炎引起的發燒，研判最有可能的是雙側連枷胸處引起的多處肺塌陷導致。於是將患者由平等院區緊急轉送到中港院區，與患者家屬說明治療藍圖，隨即安排了肋骨復位固定手術及雙側氣血胸處理。經過10小時的手術，術後第7天終於可以轉到普通病房，並接受復健訓練。

賴重佑說，患者從坐著、站立、扶輪椅走路到獨立行走，看著她努力地復健，每天都讓他充滿驚喜，也感受到她的努力和堅持，連身為外科醫師的他，都為之動容而濕了眼眶。

他說，像被撞成這麼嚴重的傷勢，所有參與搶救的醫師，都有一個堅強的信念：「把命救回來！」經急診醫師緊急處理、外科醫師專業手術、加護病房日夜照護，復健治療師陪伴復健，以及病房護理師細心照護，經過跨院區合作的醫療接力，最後終於把患者的命救回來，所有的醫護人員同感振奮。

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