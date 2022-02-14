重達160台斤米糕龜 元宵節登場

元宵節前許多廟宇都會拜米糕龜，北斗鎮外燴師傅陳柏全今年就受北斗張府天師公壇、二水安德宮、田尾鄉聖德宮等宮廟委託，共製作了130多隻米糕龜，最重的重達160台斤，最小2斤，拜米糕龜象徵福氣長壽，廟宇也會開放給信徒擲筊帶回去吃平安，不少信徒來年還願時，米糕龜還會加倍奉還，表達感謝。

北斗張府天師公壇是全台最早主祀張天師的開基廟，每年農曆正月14、15元宵節前夕就會舉辦法會科儀，迎請米糕龜入廟供奉，相當熱鬧，今年北斗張府天師公壇向陳柏全訂製的米糕龜160斤的就有8隻，100斤的也不少，也有5斤及8斤，最小的是2斤。

陳柏全年輕時就跟著做外燴的父親陳坤生學廚藝，每年元宵節全家總動員得做許多米糕龜，今年共用掉2000斤糯米做了130多隻米糕龜，米糕龜是將長糯米蒸熟後拌入糖水再做塑型，陳柏全說，大米糕龜要花上半天炊、手工做出龜型，冬天和夏天溫度不同，糖水的施用度也不一樣，全得憑經驗拿捏，尤其大米糕龜更不好做。