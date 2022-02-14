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重達160台斤米糕龜 元宵節登場
元宵節前許多廟宇都會拜米糕龜，北斗鎮外燴師傅陳柏全今年就受北斗張府天師公壇、二水安德宮、田尾鄉聖德宮等宮廟委託，共製作了130多隻米糕龜，最重的重達160台斤，最小2斤，拜米糕龜象徵福氣長壽，廟宇也會開放給信徒擲筊帶回去吃平安，不少信徒來年還願時，米糕龜還會加倍奉還，表達感謝。
北斗張府天師公壇是全台最早主祀張天師的開基廟，每年農曆正月14、15元宵節前夕就會舉辦法會科儀，迎請米糕龜入廟供奉，相當熱鬧，今年北斗張府天師公壇向陳柏全訂製的米糕龜160斤的就有8隻，100斤的也不少，也有5斤及8斤，最小的是2斤。
陳柏全年輕時就跟著做外燴的父親陳坤生學廚藝，每年元宵節全家總動員得做許多米糕龜，今年共用掉2000斤糯米做了130多隻米糕龜，米糕龜是將長糯米蒸熟後拌入糖水再做塑型，陳柏全說，大米糕龜要花上半天炊、手工做出龜型，冬天和夏天溫度不同，糖水的施用度也不一樣，全得憑經驗拿捏，尤其大米糕龜更不好做。
許多米糕龜是信徒訂製送到廟宇供奉還願，由於還願時會做得比前一年帶回去吃平安的米糕龜還大，寓意生生不息，米糕龜才會愈做愈大，有的信徒還會要求在蓋上保鮮膜的米糕龜上方貼上千元大鈔或紅包還願，祈求來年平安招福氣。
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