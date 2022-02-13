「花在彰化」閉幕 今年70萬人次入園 月影燈季活動倒數

彰化縣「花在彰化」活動今天在溪州公園閉幕，彰化縣長王惠美說，今年13天展期，入園人次突破七十萬人次，民眾還可以把握元宵節前彰化八卦山還有彰化月影燈季活動持續至農曆十五，來消費還可以抽大獎。

王惠美說，去年「花在彰化」活動受疫情爆發影響，僅25萬人次參觀，今年疫情趨緩，入園人次突破70萬人次，彰化是花卉的故鄉，全國每3朵花就有1朵來自於彰化，彰化田尾、永靖、溪州、北斗等鄉鎮是花卉生產重鎮，藉由花在彰化活動，將彰化縣的花卉園藝之美呈現給大家，民眾來賞花，也可就近到溪州鄉有好吃的羊肉爐，北斗鎮有肉圓，北斗奠安宮也有花燈展，彰化還有鹿港老街、田尾公路花園、王功漁港，八卦山大佛風景區。

「花在彰化」今天下午在溪州公園的閉幕典禮有王惠美、彰化縣農會總幹事張建豐、溪州鄉長江淑芬、溪州鄉農會總幹事彭顯賦、竹塘鄉農會總幹事詹光信等人與會，縣長還抽出1台Gogoro電動機車及120份彰化農特產好禮贈送給幸運得主。

王惠美說，花在彰化活動大家如果還意猶未盡，今年10月在溪州公園還會舉辦「中台灣農業博覽會」、「2022盆栽及雅石展」、「園藝資材展」聯合展售會，好吃、好看、好玩都在彰化，而現在在彰化消費，也有「花在彰化，好禮一把抓」振興加碼活動，4月、7月還會有兩次抽獎，每次摸彩最大獎是1間青年住宅，只要累積登錄消費金額滿60億元，第二次抽獎還會再加碼1間青年住宅，歡迎全國民眾把錢「花」在彰化，好禮一把抓。