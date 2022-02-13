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太極門台中道館新春茶敍 掌門人：疫情混亂卻帶來生機

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
太極門台中道館今天舉辦線上迎春會，台中市長盧秀燕、前市長林佳龍等人拜年。圖/太極門台中道館提供
太極門台中道館今天舉辦線上迎春會，台中市長盧秀燕、前市長林佳龍等人拜年。圖/太極門台中道館提供

太極門壬寅年新春茶敘「福虎賜福 迎向幸福 感恩有您」今天下午2點線上直播，台中市盧秀燕等人祝賀虎年迎向幸福。

太極門掌門人洪道子博士致詞指出，今年是新冠疫情爆發後的第3個年頭，疫情全面改變了人類的生活，帶給人們恐懼、混亂和悲痛。但換個角度思考，疫情影響帶給地球生態改變的契機，我們看到大自然因人類大規模的居家避疫，獲得喘息和復甦的空間，汙染降低的程度明顯可見，許多生物恢復了生機。

他説，這是大自然提醒人們，萬事萬物應遵循中庸之道，唯有陰陽平衡，方能達到共生共榮。

台中市長盧秀燕、立法委員張廖萬堅、黃國書、許淑華、楊瓊瓔、黃秀芳、前交通部長林佳龍及中部各縣市議員、鄉鎮長、村里長及各界代表80餘位紛以影片或寫字，在開春之際祝福世人。

盧秀燕特別透過以影片祝福世人「虎到福到，燕來春來福虎生豐送好運」。

台中市政府社會局長彭懷真表示，太極門造福社會，長期以來對台中市的貢獻良多，希望這樣一個和諧的動能，幫助台中市成為一個更幸福、更祥和的地方，溫暖台中，讓台中成為一個有愛的地方。

陸軍官校化學系兼任助理教授劉明哲，以「良心防疫一起來」為題線上講座。他呼籲大家多實踐三不五多六絕招，保護自己也保護他人。

「三不」即不緊張、不憂慮與不生氣，研究顯示當人們緊張、憂鬱、生氣時，都會損害免疫能力的保護，應保持關心但不宜太擔心。

「五多」是多洗手、多喝溫開水、多歡喜、多運動與多防範，適度運動、多歡喜與喝溫熱開水都能加速免疫機制啟動，關注疫情訊息多防範，則能避免自己與家人進入高風險汙染區。

「六絕招」則是勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離、避免觸碰眼睛口鼻、做好呼吸運動提升肺活量與維持正向思考。

太極門台中道館今天舉辦線上迎春會。圖/太極門台中道館提供
太極門台中道館今天舉辦線上迎春會。圖/太極門台中道館提供

台中市 盧秀燕

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