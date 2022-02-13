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中台灣燈會湧人潮 中捷文心森林站運量1.2萬破紀錄

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷文心森林公園站昨晚人潮洶湧。圖／台中捷運公司提供
中捷文心森林公園站昨晚人潮洶湧。圖／台中捷運公司提供

中台灣元宵燈會昨晚在文心森林公園開幕，今年首度可搭捷運賞燈會，台中捷運公司表示，文心森林公園站昨運量創下1萬2624人次新高紀錄，全線總運量達4萬6677人次。今晚將延長尖峰時段，視人潮狀況派發加班車。

捷運文心森林公園站緊鄰中台灣元宵燈會會場，昨傍晚開始湧現人潮，主燈「台中虎爺」點燈儀式結束後進入疏運高峰，至晚上10點10分解除人潮管制。

中捷公司表示，文心森林公園站昨運量為1萬2624人次，刷新該站運量紀錄，更創下捷運綠線正式通車以來單站單日最高運量。另昨日綠線全線運量為4萬6677人次，文心森林公園站運量就佔了27%。

中捷公司指出，今晚尖峰時段原是下午4點至晚上7點，將延長至晚上10點。

中捷文心森林公園站昨晚人潮洶湧。圖／台中捷運公司提供
中捷文心森林公園站昨晚人潮洶湧。圖／台中捷運公司提供

台中捷運 森林公園 燈會

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