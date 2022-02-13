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下雪了！彰化虎山巖李花這周盛開 遊客穿和服旗袍取景
彰化縣花壇鄉虎山巖風景區附近的李花花季在農曆過年後登場，這幾天已盛開，預計再五天將能看到枝頭白皚皚，呈現一片白雪的景象，這幾天已吸引遊客到場拍照，還有居民特地穿著旗袍、和服取景，相當有異國風情。
花壇鄉三級古蹟虎山巖是欣賞李花的景點，包括虎山巖寺廟後山及展示館後的虎山園，加上福德巷也有零星種植，遊客將車開進虎山巖停車場，就可看到山坡鋪上如白雪覆蓋的大片李花。
虎山巖管委會主委黃慈啟說，虎山巖有500多棵李樹目前陸續開花，今年花況不錯，若沒有大雨，預計花期可以到2月28日，另外還有櫻花區，因非屬高山區域，種植的八重櫻和山櫻開花較晚，近期將是虎山巖花最熱鬧的花期，這兩天已吸引許多遊客來賞花，停車場客滿，但車輛有進有出，不至於沒停車位，這樣的人潮算是相當剛好。
羅姓居民今天也帶著女兒一起賞花拍照，她說，目前李花花況不錯，但還沒到盛開期，比去年晚一些，預計過幾天全區會更美。
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