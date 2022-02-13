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家貧就醫免擔心 南投弱勢族群就醫有補助可申請

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部南投醫院為照護弱勢族群辦理歲末義診服務。圖／南投醫院提供，本報資料照
衛福部南投醫院為照護弱勢族群辦理歲末義診服務。圖／南投醫院提供，本報資料照

為協助弱勢民眾就醫需求，南投縣政府衛生局向中央爭取逾156.9萬元經費辦理「弱勢族群就醫醫療補助方案」，今年度相關就醫補助已開放申請，受理期間至12月15日，或補助款用罄時將提前停止受理，設籍南投縣且符合資格即可申請。

縣府指出，部分民眾礙於家庭經濟狀況不佳，擔憂看病花錢，而有延遲就醫、健保欠費等問題，為讓其能安心就醫，衛生局近年持續向中央爭取醫療補助，並由醫院社工、縣內13鄉鎮市衛生所及公所等單位共同協助有需要的弱勢民眾請領。

南投衛生局表示，該「弱勢族群就醫醫療補助方案」去年共協助651人次受益，今年度持續向中央爭取，並獲得衛生福利部補助156萬9千元，供縣內經濟弱勢族群申請相關就醫補助，只要符合資格就能透過醫院、衛生所及公所等管道申請。

而補助對象包括低收入戶、中低收入戶，以及各級政府認定經濟困難並開立證明（含身心障礙手冊、重大傷病卡等）的民眾。就醫費用補助健保欠費、住院膳食費、掛號費、救護車費用、偏遠地區交通費、健保部分負擔等項目，每人每年補助上限為3萬元，但中央明定健保欠費及救護車費用補助上限每人每年6000元。

縣府表示，凡持有低收入戶、中低收入戶證明或南投縣各級政府機關認定經濟困難的縣民，檢具就醫收據上述證明文件、申請人身分證或戶口名簿影本及存摺影本可向所在地衛生所提出申請，經衛生局審核符合條件後即可獲補助，受理期間至12月15日，不過，補助款用罄時將提前停止受理。

衛生局 健保 南投

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