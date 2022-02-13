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導航惹禍？彰化線西地標寶安宮牌樓被撞 一天比一天歪
彰化線西鄉著名地標寶安宮牌樓2月9日遭一輛貨櫃車撞歪，顧及安全，進出牌樓的道路被封閉，居民進出受到影響，警方向肇事者協調，今上午先拆除牌樓，彰化縣議員賴清美前往關心，她指出，駕駛肇事可能是被導航誤引導這條路而撞上，這座牌樓已有40多年歷史，在地人相當不捨。
塭仔村寶安宮奉祀天上聖母媽祖，2月9日上午一輛貨櫃車從塭仔港區巷弄要開出台17線時，突然撞到牌樓，導致牌樓兩側柱子水泥脫落、鋼筋裸露，廟方獲報後趕緊封路，不過居民發現，事發五天每天牌樓都不斷傾斜，相當危險。
廟方指出，有寶安宮就有這塊牌樓，歷史悠久，也是當地地標，辨識度極高，村民出入也幾乎是進出牌樓，封閉之後只能走小路繞道相當不便。
賴清美說，前幾天接到民眾陳情牌樓封閉多天，肇事駕駛的保險公司卻想要照流程走完，才要處理牌樓的問題，不知道要等到何時，居民不能接受，因此請和美分局協調肇事駕駛顧及到牌樓有安全之虞，若傾倒恐怕壓到路過的車輛，必須趕快拆除，之後的理賠再做處理。
賴清美也說，貨櫃車疑似是從台中港過來，原本要往鹿港，卻因為參考導航被導引到這裡來，加上貨櫃車太高對路況不熟才撞倒寶安宮牌樓，今天牌樓拆除後廟方會再討論重建事宜。
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