導航惹禍？彰化線西地標寶安宮牌樓被撞 一天比一天歪

彰化線西鄉著名地標寶安宮牌樓2月9日遭一輛貨櫃車撞歪，顧及安全，進出牌樓的道路被封閉，居民進出受到影響，警方向肇事者協調，今上午先拆除牌樓，彰化縣議員賴清美前往關心，她指出，駕駛肇事可能是被導航誤引導這條路而撞上，這座牌樓已有40多年歷史，在地人相當不捨。

塭仔村寶安宮奉祀天上聖母媽祖，2月9日上午一輛貨櫃車從塭仔港區巷弄要開出台17線時，突然撞到牌樓，導致牌樓兩側柱子水泥脫落、鋼筋裸露，廟方獲報後趕緊封路，不過居民發現，事發五天每天牌樓都不斷傾斜，相當危險。

廟方指出，有寶安宮就有這塊牌樓，歷史悠久，也是當地地標，辨識度極高，村民出入也幾乎是進出牌樓，封閉之後只能走小路繞道相當不便。

賴清美說，前幾天接到民眾陳情牌樓封閉多天，肇事駕駛的保險公司卻想要照流程走完，才要處理牌樓的問題，不知道要等到何時，居民不能接受，因此請和美分局協調肇事駕駛顧及到牌樓有安全之虞，若傾倒恐怕壓到路過的車輛，必須趕快拆除，之後的理賠再做處理。