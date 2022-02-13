員林燈會今晚提前慶元宵猜燈謎 攝影比賽獎金最高1萬元

彰化縣員林市燈會展期進入倒數2天，今晚在百果山遊樂區提前舉辦宵節晚會活動，除了有猜燈謎、金曲獎最佳台語男歌手許富凱表演，民眾提著萌虎小提燈到現場就可獲得限量精美禮物，公所也舉辦員林燈會攝影比賽，獎金最高1萬元，收件到2月28日止。

員林市燈會從1月30日除夕展出到2月15日元宵節，今晚提前歡慶元宵，晚會從晚間7點開始，安排有珍悅坊太鼓團、明道大學熱舞社、東北社區、出水社區表演，還有猜燈謎活動，最後由金曲獎最佳台語男歌手許富凱壓軸表演，今晚晚會也採實聯制入場，民眾需配合全程戴口罩等相關防疫措施。

民眾可把握今年元宵前最後一個周日假期到員林看燈會，除了舊百果山遊樂區有高5公尺的主燈虎來寶，還有5座員林在地水果造型副燈及探索樂園發光恐龍、土地公婆花燈、關聖帝君花燈、光耀員林打卡牆，夜間拍照打卡也很有FU。

員林市區的副燈區還有員林公園的虎力旺旺來、揮手虎、花現員林、富貴員林、迎虎年樂新年、童話公主與7個小矮人等6座燈區及浪漫員林的心型光廊外，三角公園、鳳梨公園等皆設有燈區，萬年路三段的3500盞彩繪燈籠，利用5種不同顏色混搭所營造彩繪燈牆，員林穀倉與警察故事館光環境營造絢麗視覺體驗；從員林火站為起點，沿途民權街、光明街、三民街等以各種不同特色光環境打造絕美燈海隧道，讓員林的夜空越夜越美麗，到員林看燈會，也可到市區品嚐員林米糕、圓仔湯等小吃美食。

員林市公所也舉辦「員林燈會暨元宵活動攝影比賽」，分為專業組與手機組，第一名獎金1萬元禮券、第2名獎金8000元禮券、第三名5000元禮券、佳作獎金1000元禮券，另在指定燈區三角公園及鳳梨公園拍攝作品，還另外加碼特別獎，邀請民眾捕捉燈會美麗歡樂、趣味畫面參賽，詳情可查詢市公所網站。