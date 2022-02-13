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彰化永樂商圈有救？縣府補助書店、老屋早午餐3月進駐

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市永樂街的連鎖藥妝店近日關門大吉，讓商圈更為慘淡。記者林敬家／攝影
彰化市永樂街的連鎖藥妝店近日關門大吉，讓商圈更為慘淡。記者林敬家／攝影

過去彰化市最熱鬧的知名商圈永樂街已沒落多年，縣市首長都希望挽救流失人潮，彰化縣府首次祭出「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」，補助青年店家每間每月補助金額在5000元至1萬元，最高補助金額為每月店面租金50%，為期1年，近日公布獲選的13家店，包括甜點店、二手書店與花藝教室等有別以往的創新店家。

20多年前永樂街潮絡繹不絕，後來政府設置徒步區和統一招牌，禁止沿街攤販在商圈內營業，但也帶走人潮，傳統店家沒特色加上網拍興起，店家生意變差紛紛搬離，最近就連緊鄰省道的連鎖藥妝店也關門大吉，讓在地人不勝唏噓，網友上網頻問「永樂街還有救嗎？」

永樂商圈協會理事長鍾正軒表示，藥妝店可能也評估人潮和租金下決定搬離，但與80年代相比，屋主大都願意降租金，大約20坪的店面租金2、3萬左右，是過去的3折，這次縣府補助計畫由協會當橋梁，先由有意願出租的屋主提供資料，再讓獲選創意業者進駐。

鍾正軒說，屋主並非不願意降租金，但大都不希望租給大火烹調的業者，但偏偏有地方坐、有東西吃才能吸引消費者停留，這次新進駐業者則以輕食、調理包等突破限制，跳脫以往永樂商圈以服飾為主的印象，未來勢必要持續引進文創、特色店家，也要解決公廁設置的問題。

縣府補助青年展店計畫入選的13間創業青年店家，核定總補助金額111萬4000元，其中以餐飲類最多，縣府經綠處表示，包括主打天然食材製作、不加味精的關東煮，彰化造型蛋糕名店出身，融合手作與精緻甜點下午茶、老屋改建早午餐、特色調飲店與炭烤便當等，預計3月陸續進駐永樂商圈。

彰化市永樂街出租店面多，人潮不如以往。記者林敬家／攝影
彰化市永樂街出租店面多，人潮不如以往。記者林敬家／攝影

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