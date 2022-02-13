南投國姓糯米橋絕美點燈 地方曝藏「愛情密碼」

南投縣國姓鄉糯米橋是當地重要景點，更是縣內唯一，全台保存最完整的糯米橋古蹟，為彰顯其古樸且增添夜間觀光元素，公所斥資200萬元建置燈光設備，利用光影投射將糯米橋營造為「藝術光廊」，前天點燈記者會，昨晚正式對外開放。

國姓鄉公所指出，糯米橋是以糯米、紅糖、石灰等傳統材料黏合，造型古樸的四孔拱型石橋，位在北港溪上，歷經天災侵襲仍屹立不搖，1940年完工至今有82年歷史，為南投縣定三級古蹟，更是國內僅存3座糯米橋中保存最完整的1座。

為彰顯糯米橋的古樸及展現蹟藝術氣息，並推廣這國內少存的石橋古蹟，公所去年編列200萬元經費，向文化局提出「藝術光廊」計畫規劃建置橋樑主體LED投光燈、走道燈、投樹燈及步道地燈等，利用光影投射盼讓古蹟能展現全新風華。

國姓鄉長丘埔生說，該藝術光廊計畫獲文化局支持，審議通過後即施工建置相關設備，並趕在元宵節前辦理點燈記者會，昨晚正式對外開放，而藉由光影投射襯托讓糯米橋有了不同與以往的古蹟風貌和情境，也為當地增添新的夜間觀光亮點。

此外，北港村糯米橋除了是古蹟，是藝術光廊，不僅日夜遊憩，其實也藏有「愛情密碼」，糯米橋休閒農業區表示，糯米橋全長53米、寬5米、深20米，串起來是「53520（我想我愛你）」，加上浪漫光廊環境，很適合情人告白、互訴情衷。