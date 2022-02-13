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台中太平苗圃秘境遊客多 議員請命增設2流動廁所完成

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」內原本僅1處廁所，常不敷使用，市議員賴義鍠獲悉，日前反映建設局，目前已在原本的廁所旁再增設2個流動廁所（左一、二），一解民眾上廁所之急。圖／賴義鍠提供
台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」內原本僅1處廁所，常不敷使用，市議員賴義鍠獲悉，日前反映建設局，目前已在原本的廁所旁再增設2個流動廁所（左一、二），一解民眾上廁所之急。圖／賴義鍠提供

台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」因為有落羽松和水池，形成天然美景，近來吸引頗多民眾前往探訪此一「秘境」。但園區內原本僅1處廁所，常不敷使用，市議員賴義鍠獲悉，日前反映建設局，目前已在原本的廁所旁再增設2個流動廁所，一解民眾上廁所之急。

賴義鍠說，太平苗圃位在太平區東汴里山上，是建設局用來培育苗圃的基地，苗圃內除了苗木區以外，特別利用天然地形塑造一處自然水池地景，水池旁喬木以落羽松為主，因為景色美，吸引不少人前往觀賞，形成近郊的熱門景點。

但是苗圃園區內原有一座公共廁所，男女共用，且因參觀秘境的遊客太過踴躍，常常大排長龍而感不便。建設局9日接獲反映後，3天內即再增設了兩座流動廁所，讓民眾在欣賞美景之餘，不至於沒地方上廁所。

賴義鍠說，太平苗圃的景色的確好，歡迎市民前往參觀，但也請記得愛惜當地的好山好水，大家共同維護。

台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」因為有落羽松和水池，形成天然美景，近來吸引頗多民眾前往探訪此一「秘境」。記者黃寅／攝影
台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」因為有落羽松和水池，形成天然美景，近來吸引頗多民眾前往探訪此一「秘境」。記者黃寅／攝影
台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」因為有落羽松和水池，形成天然美景，近來吸引頗多民眾前往探訪此一「秘境」。記者黃寅／攝影
台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」因為有落羽松和水池，形成天然美景，近來吸引頗多民眾前往探訪此一「秘境」。記者黃寅／攝影
台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」因為有落羽松和水池，形成天然美景，近來吸引頗多民眾前往探訪此一「秘境」。記者黃寅／攝影
台中市建設局位在太平區酒桶山的「太平苗圃」因為有落羽松和水池，形成天然美景，近來吸引頗多民眾前往探訪此一「秘境」。記者黃寅／攝影

落羽松 台中市

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