清潔隊回收鐵罐巧手變身 0元DIY元宵燈籠懷舊趣

台中市大安區清潔隊利用回收奶粉罐、煮剩的菜頭，敲敲打打，巧手改造製作懷舊燈籠，0元DIY燈籠在寒夜中燭光熠熠，應景又溫暖。

大安區清潔隊表示，不少民眾泡完的奶粉鐵罐、鐵罐容器，丟掉可惜，動動手，就是元宵節獨樹一格的復古燈籠。

大安區清潔隊班長莊亦佳說，小時他父親會利用家裡喝完的奶粉罐，拿鐵鎚、長釘敲敲打打，打出好多小洞排列組合成花樣，放支蠟燭、做個提把，就成了小孩最愛的提燈，那個年代雖然物質條件沒現在好，但這種0元DIY燈籠可說是大街小巷，元宵夜人手一盞。

蘿蔔內部挖空，做成菜頭燈籠，挖得過程皮又不能挖破，也不能留太厚，巧手還可以刻出花樣，燭光從薄透白皙的菜頭燈籠透出來，樸素簡單。

大安區清潔隊代理隊長周芳禛表示，鐵罐可以敲出不同花樣，大安隊在鐵罐壁敲出象徵大安的鯨魚圖樣，大安港明末時稱「海翁窟港」因港口聚集許多海翁而得名，而「海翁」即「鯨魚」之意。